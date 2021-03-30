Казахстан сократит посевы зерновых

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан в 2021 году на 0,5% сократит посевы зерновых и увеличит – массличных и овощебахчевых, прогнозирует министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«В 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн га, что на 186,6 тыс. га или 0,8% больше чем в 2020 году», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

По его словам, в Казахстане диверсифицируются посевные площади для перехода к высокорентабельным культурам.

«Зерновые и зернобобовые займут меньшие на 75,2 тыс. га площади и посеют их на 15,8 млн га», — сказал министр.

Прогнозируемая площадь масличных культур, по данным министра, составляет 3 млн га, что больше уровня прошлого года на 63 тыс. га, кормовых культур – 3,4 млн га – на 114,5 тыс. га больше.

«Также, площадь овощебахчевых культур будет на 16 тыс. га больше и составит 280 тыс. га», — отметил Омаров.