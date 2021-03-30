Сделать новую многопрофильную больницу в Петропавловске центром медтуризма пообещал Цой

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Новая многопрофильная больница в Петропавловске станет центром медицинского туризма, пообещал министр здравоохранения Алексей Цой.

«Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с акиматом Северо-Казахстанской области начата реализация проекта государственно-частного партнерства «Строительство областной многопрофильной больницы на 480 коек в городе Петропавловск» (…) Больница станет одним из центров медицинского туризма в Казахстане, с предоставлением высокотехнологических медицинских услуг путем оказания квалифицированной, специализированной и современной медицинской помощи», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он пообещал, что больница будет спроектирована с учетом современных технических решений, полностью оснащена медицинской техникой, информационной системой.

«Строительство многопрофильной больницы позволит проводить раннюю диагностику и повысить эффективность лечения, снизить материнскую и младенческую смертность, снизить уровень безработицы в регионе, создать новые рабочие места и обеспечить занятость на долгосрочный период», — заверил Цой.