Астана. 30 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. О появлении «алматинского» штамма COVID-19 заявили ученые.

«Ученые выяснили, что «британская» разновидность на 100% соответствует той, которая сегодня хорошо изучена. Но «южноафриканский» штамм уже мутировал. И далее – самое интересное. Мутация выявлена в исходном уханьском штамме, который уже более года вызывает в Казахстане всплески заболеваемости. Этот мутаген пока условно назвали «алматинским», — рассказал руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов.

Специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете проводили исследования с 18 по 25 марта с целью определить наличие в Казахстане «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавирусной инфекции (КВИ).

По словам Табынова, необходимо продолжать исследования выявленного «алматинского» штамма. Необходимо изучить по меньшей мере 10 образцов из разных регионов Казахстана, чтобы окончательно понять, с чем они столкнулись.