Госкредиты на Т370 млн выдали 60 мелким фермерам Казахстана на весенне-полевые работы

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Государственные кредиты на Т370 млн выдали 60 мелким фермерам Казахстана на весенне-полевые работы, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» финансирует проведение весенне-полевых работ. Объем кредитов фонда не превышает Т6 млн, под 6% годовых, срок кредита – до одного года. На сегодня выдано более Т370 млн более чем 60 мелким фермерам», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

Также, средства для форвардного закупа сельхозпродукции «Продкорпорацией» в 2021 году были увеличены в 1,8 раза, до Т45,3 млрд и на сегодня профинансировано 74 товаропроизводителя на Т14,3 млрд.

По его словам, в 2021 году перечень форвардного закупа продукции расширен до девяти культур. Наряду с пшеницей и ячменем будут законтрактованы объемы гречихи, подсолнечника и других масличных.

«На проведение весенне-полевых работ выделено порядка Т117 млрд кредитных ресурсов. В том числе, для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса (АПК) АО «Аграрная кредитная корпорация» выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме Т70 млрд на проведение весенне-полевых и уборочных работ, планируется охватить площадь посева на 3 млн га и прокредитовать 2,4 тыс. сельхозтоваропроизводителей», — сказал Омаров.

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На сегодня по программе «Кең дала» профинансировано 1326 товаропроизводителей на Т48,6 млрд, на стадии выдачи заявки еще 562 товаропроизводителей на 10,6 млрд, отметил министр.

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