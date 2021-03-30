Отслеживать пропаганду негативных ценностей в интернете предлагают в сенате Казахстана

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Отслеживать пропаганду негативных ценностей в интернете предлагает сенат министерству информации и общественного развития РК.

«Министерству информации и общественного развития: готовить регулярный аналитический обзор по информациям в интернете, в средствах массовой информации страны (далее — СМИ), пропагандирующие негативные ценности, противоречащие национальной духовности, а также подготовить Национальный отчет с последующим его направлением в институты государственного управления», — говорится в рекомендациях сената по итогам парламентских слушаний на тему «Продвижение национальных ценностей в эпоху глобализации — основа комплексной модернизации».

Кроме того, сенат предложил министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности изучить вопросы касающиеся защиты от кибербуллинга, передовых технологий и механизмов блокирования информации в интернете пропагандирующих насилие, способствующих духовному упадку, с внесением предложений в этом направлении.