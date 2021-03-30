Разработать нацпроект для регулирования внутренней миграции в РК предлагают в сенате

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Разработать национальный проект развития приграничных территорий для регулирования вопросов внутренней миграции предлагает сенат парламента РК.

«Сенат Парламента, основываясь на информации и предложениях участников Парламентских слушаний на тему «Продвижение национальных ценностей в эпоху глобализации — основа комплексной модернизации» рекомендует правительству Республики Казахстан (…) разработать специальный национальный проект развития приграничных территорий, регулирующий вопросы внутренней миграции и обеспечения расселения соотечественников на этих территориях, рассмотрев возможность его обсуждения в стенах парламента», — говорится в рекомендациях сената.

Кроме того, сенат порекомендовал правительству внести изменения и дополнения в действующие программные документы по языковой политике с целью усиления роли казахского языка в обществе и расширения сферы его применения, «в рамках которых принять следующие соответствующие меры: расширение использования государственного языка в государственных и квазигосударственных органах и учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, совершенствование обучения государственному языку, подготовка качественных учебников, способствующих формированию казахского языка как языка науки и технологий и другое».