Создать новые туркластеры в исторических местах предложили в сенате Казахстана

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Создать новые туристические кластеры в исторических местах и местах с красивой природой предложили в сенате Казахстана.

«Министерству культуры и спорта (…) в целях сохранения в стране первозданного состояния исторических мест и красивых мест экологической среды, передачи их будущему поколению, также их широкой популяризации, развития этно- и экотуризма в стране, в том числе в сельской местности, повышения качества услуг в данной сфере, рассмотреть возможность создания новых туристических кластеров в соответствии с международными стандартами в государственной программе развития туризма и в разрабатываемом национальном проекте «Ауыл – Ел бесігі»», — говорится в рекомендациях сената по итогам парламентских слушаний на тему «Продвижение национальных ценностей в эпоху глобализации — основа комплексной модернизации».

Кроме того, сенат предложил МКС РК рассмотреть возможность производства документальных фильмов, художественных фильмов, подготовку театральных постановок и издание книг, основанных на значимых исторических событиях и национальных традициях истории Казахстана, создание мультфильмов на основе национальных легенд, сказок и героических песен, эпосов для формирования национальных ценностей в мировоззрении подрастающего поколения.