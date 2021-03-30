Счетчик вакцинации против COVID-19 планируют запустить в Казахстане с 1 апреля

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Специальный счетчик вакцинации против коронавирусной инфекции (КВИ) запустят в Казахстане с 1 апреля, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Мы начинаем с 1 апреля вывешивать счетчик по вакцинации. У нас есть поручение администрации президента. В разрезе регионов каждый день будет висеть такой счетчик, (по аналогии со статистикой) заболевших коронавирусом. Он будет у нас на сайте», — сказал Цой.

По информации пресс-службы минздрава, новый сервис будет работать по примеру публикуемой статистики о зараженных коронавирусом. Счетчик укажет как на количество поступивших вакцин, так и на число людей получивших прививку. При этом данные обещают публиковать в разрезе регионов.

В Казахстане до конца 2021 года планируют привить от коронавируса 6 млн граждан. По данным на 26 марта, общее количество вакцинированных первым компонентом «Спутник V» – 110 861 человек, вторым компонентом – 25 318 человек.