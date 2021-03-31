Через портал соцуслуг РК инвалидам продают б/у техсредства реабилитации – депутат

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Через портал социальных услуг инвалидам продают бывшие в употреблении, некачественные и контрафактные технические средства реабилитации (ТСР), сообщила депутат мажилиса Айгуль Жумабаева.

«В «Ак жол» обратились Общество поддержки детей с нарушением слуха и родители детей-инвалидов по работе Портала социальных услуг. С января текущего года необходимые технические средства и услуги реабилитации (ТСР) инвалиды теперь приобретают напрямую у поставщиков через указанный Портал, администратором которого является минтруда. (…) Это привело к тому, что началась безнаказанная реализация инвалидам некачественных и контрафактных ТСР», — заявила Жумабаева в среду.

В качестве примера она сообщила, что незрячим инвалидам продают специальные плееры и ноутбуки, которые были в употреблении или давно сняты с производства.

«Так, устройства под названием «читающая машина» (по цене более Т1 млн), поставляемые через портал, не соответствуют своему функционалу, и были сняты с производства более трех лет назад – поставщики же указывают 2020 год выпуска, сопровождая их просроченными или поддельными сертификатами. Портал полностью развязал руки недобросовестным поставщикам, которые предлагают ТСР, не соответствующие даже ими же указанным характеристикам. Превратившись в «электронный блошиный рынок», портал полностью лишил инвалидов гарантий на государственную социальную защиту. Более того, портал создал все условия для мошеннического сговора некоторых потребителей по фиктивным договорам с поставщиками», — сказала она.

Кроме того, по словам депутата, граждане с ограниченными возможностями должны самостоятельно выбирать ТСР, вступать в договорные отношения с поставщиками, нести ответственность за риски, отстаивать свои интересы независимо от наличия образования, физических и умственных возможностей.

«Ранее приобретение ТСР осуществлялось через госзакупки с указанием спецификаций и необходимых требований под контролем организаций координации занятости и социальных программ. С введением Портала, инвалиды сами должны определять качество ТСР, отвечать за риски и в случае обнаружения дефектов – решать проблемы возврата за свой счет. Условия гарантии качества ТСР порталом вообще не предусмотрены – инвалид лишен прав как на гарантийное сервисное обслуживание, так и требование исполнения поставщиком гарантийных обязательств», — подчеркнула Жумабаева.

В связи с этим она потребовала от министерства труда и социальной защиты приостановить работу портала до устранения всех недостатков и нарушений;

срочно разработать соответствующие НПА, регулирующие работу портала, устанавливающие единые требования к ТСР и услугам реабилитации и организовать контроль за расходованием бюджетных средств, проверку поставляемых ТСР.