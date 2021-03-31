Тлеухан о марше феминисток и ЛГБТ: Нездоровая пропаганда, цирк и маразм

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Член комитета по социально-культурному развитию мажилиса Бекболат Тлеухан выразил свое мнение о деятельности феминисток и ЛГБТ сообщества в Казахстане.

«Хотел бы затронуть довольно щепетильную тему для нашей страны с восточным менталитетом. Как нам всем известно, в Международный женский день в городе Алматы прошел женский марш, организованный феминистскими организациями. Девушки кричали, что отстаивают права женщин, но разве это так? На самом деле, они несли пургу, а не отстаивали свои права. Такое чувство, будто главной задумкой их марша было обесценить казахские устои. У нас есть поговорка «девушке – запрет от 40 дворов» («қызға қырық үйден тыйым» – КазТАГ), а в ответ они говорят «моя жизнь – мои правила», — сказал Тлеухан на пленарном заседании мажилиса в среду.

По словам парламентария, это была «нездоровая пропаганда плохих и ненормальных явлений». Он также возмутился тем, что на территории РК разрешают работу подобным организациям, которые он объявил «экстремистскими» и задал вопрос о том, почему девушкам позволили выйти на марш.

«Поймите меня, что это ненормально. Сейчас в Казахстане развелось очень много меньшинств, которые промывают мозги другим гражданам, в особенности нашим детям, то есть подрастающему поколению, будущему нашей страны. Думаете наши предки поддерживали явления вроде однополых браков или смены гендера (пол человека)? Это полнейший маразм. Я прошу вас провести дисциплинарные работы, запрещающие данный цирк. Нужно создать запрет для подобной нездоровой пропаганды на территории РК», — дополнил свое высказывание Тлеухан.

Напомним, 8 марта в Алматы состоялся марш за права женщин, которые призвали остановить насилие против представительниц слабого пола, уважать их права и обеспечить их безопасность.