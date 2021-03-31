Продолжить работы по созданию природного резервата «Бокейорда» просят депутаты

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Продолжить приостановленные по непонятным причинам работы по созданию природного резервата «Бокейорда» просит депутат мажилиса Айжан Скакова.

«В 2010 году правительством совместно с Глобальным экологическим фондом и программой развития ООН в Республике Казахстан был утвержден проект «Сохранение и устойчивое управление степными экосистемами». Одним из результатов проекта являлась подготовка естественно-научного обоснования создания государственного природного резервата «Бокейорда» в Западно-Казахстанской области. На эти цели были израсходованы Т12 млн. На разработку ТЭО было (выделено – КазТАГ) Т15 млн. Все средства были выделены Программой развития ООН в РК (…). Однако, реализация мероприятий по созданию государственного природного резервата «Бокейорда» была приостановлена по неизвестным причинам», — сказала Скакова на заседании мажилиса в среду.

Она отметила, что мероприятия по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) создания госрезервата «Бокейорда» были включены в отраслевую программу «Жасыл Даму» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением правительства в 2010 году, а в бюджетной программе министерства экологии, геологии и природных ресурсов на 2021-2023 годы финансирования данной работы даже не предусмотрено.

Как сообщила Скакова, по оценке международных экспертов, к настоящему времени на крупнейшем Евразийском континенте в Казахстане сосредоточена значительная часть сохранившихся естественных степных пространств планеты Земля, что составляет свыше 708,5 тыс. кв.км степей, перспективных для охраны и восстановления редких и находящихся, под угрозой исчезновения, видов животных и растений, а также для сохранения уникальных экосистем.

«На сегодня степи являются наименее защищенным типом экосистем в Казахстане, и крайне недостаточно представлены в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) страны (…) Степные экосистемы Казахстана являются местами распространения растительного мира – насчитывающих в общей сложности 2 тыс. уникальных эндемических, флористических видов. В степях Западного Казахстана также обитают глобально исчезающие представители степной фауны – девять из 24 видов исчезающих видов млекопитающих, обитающих в нашей стране, в том числе важной жизненной формы этой экосистемы – уральской популяции сайгаков», — подчеркнула депутат.