Число регионов в «красной» зоне по коронавирусу в Казахстане достигло пяти

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Еще один регион вошел в «красную» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в среду матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, к Нур-Султану, Алматы, Западно-Казахстанской и Атырауской областям присоединилась Актюбинская область.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Алматинская и Карагандинская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «красной» зоне.