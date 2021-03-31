Сотрудников авиакомпании осудили по делу о контрабанде золота из Алматы в Анталью

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Пытавшимся контрабандой вывезти золотые слитки из Алматы в Анталью вынесли приговор, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении экономической контрабанды по предварительному сговору в особо крупном размере. Двум организаторам назначено наказание в виде штрафа на сумму Т3,3 млн каждому, двум соучастникам – в виде ограничения свободы сроком на один год с привлечением к принудительному труду на 100 часов. Изъятое золото обращено в доход государства», — сообщили в АФМ в среду.

Как отмечается, преступление было пресечено сотрудниками департамента экономических расследований по Алматы совместно с ДКНБ города.

«Следствием установлено, что двое предпринимателей в сфере реализации ювелирных изделий через авиарейс «Алматы-Анталья» пытались перевезти нескольких слитков золота общим весом 3,1 кг на сумму Т68 млн. В совершении экономической контрабанды пособничество оказывали двое сотрудников одной из авиакомпаний», — уточнили в АФМ.