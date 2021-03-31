Дочь экс-акима Аягоза обратилась к Токаеву с просьбой взять дело отца на контроль

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ — Дочь экс-акима Аягоза Айнур Азыханова записала видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело отца под личный контроль.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я — Азыханова Айнур Куанышкызы, родная дочь акима Аягоза Азыханова Куаныша Нурислямовича. Я записываю это видеообращение для вас, чтобы добиться справедливого судебного процесса в отношении моего отца. Суд в Аягозе ведется только в направлении полного обвинения. С началом этого суда происходят разные неправильные проступки, и судья, и прокурор сами подавляют закон», — сказала она.

По словам девушки, судьи со стажем своевольно отказываются вести это дело, после чего оно переходит к неопытному судье с трехмесячным стажем. Также, она отмечает, что прокурор, поддержавший судей, все еще продолжает принимать участие в деле.

«Я прошу вас, Касым-Жомарт Кемелевич, взять это дело под свой личный контроль. У них только одна цель — посадить моего отца, здесь не может идти речи ни о справедливости, ни о честности. Суд Аягоза уже давно потерял свой авторитет в глазах простого народа. Мы просим вас отправить внеплановую проверку и рассмотреть это дело на новом уровне», — подытожила Азыханова.

Напомним, 18 сентября 2020 года антикоррупционная служба заявила о том, что аким Аягоза подозревается в получении взятки в размере Т1,2 млн. По утверждению «антикора», взятка якобы получена от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках. 29 января 2021 года дочь экс-акима – Айнур Азыханова сообщила о фальсификации доказательств по делу своего отца.

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13 февраля она обвинила сотрудников антикоррупционной службы в фальсификации материалов дела прямо в здании районного суда.

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