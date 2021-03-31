МСХ довело Казахстан до уровня Литвы как производителя и экспортера пшеницы – мажилис

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Под управлением министерства сельского хозяйства Казахстан, с его 10-м местом в мире, может отстать от Литвы как производитель и экспортер пшеницы, заявила депутат мажилиса РК Ирина Смирнова.

«Несмотря на выделение значительных средств на развитие аграрного сектора, к примеру, средняя урожайность пшеницы в Казахстане, не выше 12 ц/га, хотя в подобных по климату России и Канаде эти показатели выше в два-три раза. Литва, возможно, скоро обгонит Казахстан как производитель и экспортер пшеницы: Казахстан на 10 месте в мире, а Литва — на 12», — сказала Смирнова на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, казахстанцы тратят половину своих доходов на питание, наш рынок до 80% обеспечивается импортной продукцией. Причины такой ситуации — не только финансирование, но и соблюдение технологий, развитие науки и грамотные специалисты. В аграрной же отрасли Казахстана — технологическое отставание и кадровый дефицит. Героические, дорогие решения минсельхоза за счет госбюджета в этом вопросе прорыва не дают.

Специалисты, проводящие настоящие исследование и изыскания, добившиеся успеха благодаря собственному энтузиазму и альтруизму, поддержки от минсельхоза часто не получают. В Западно-Казахстанская области (ЗКО) энтузиастами, признанными в научном мире специалистами Кайратом Каримовым и его супругой Розой Умурзаковой заложен ценнейший коллекционный сад-питомник, где собран не имеющий аналогов на постсоветском пространстве генофонд плодовых культур, ведется масштабная производственная и научная работа, сопоставимая с деятельностью научно-исследовательского института (НИИ) и который имеет решающее значение для промышленного садоводства не только в ЗКО, яблоки которой в прошлом столетии экспортировались в Европу, занимали места на выставках, отметила депутат.

«Минсельхоз помогает деньгами налогоплательщиков, например, на покупку дорогих зарубежных саженцев, приглашения иностранных специалистов. Ежегодно, на поддержку субъектов АПК выделяется Т350 млрд, обратно в казну возвращается в виде налогов Т66 млрд, а на отрицательный баланс в виде импортной сельхозпродукции уходит еще $1 млрд», — сказала Смирнова.

Сельское хозяйство РК, с его огромными ресурсами, — на иждивении государства. Изменить ситуацию может честный, независимый анализ, научный подход, поддержка эффективных технологий и методик, формирование качественного средне-специального и высшего аграрного образования, поддержка успешных казахстанских ученых.

Народная партия предлагает рассмотреть вопрос о функционировании плодового питомника и сада в Западном Казахстане не только, как частный случай, а как задачу по поиску возможностей для развития сельского хозяйство, реальных государственных приоритетов в агросфере Казахстана, заключила депутат.