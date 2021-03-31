Гибнут от болезней и травм — Бейсенбаев о нелегалах из Казахстана в Корее

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев обратился к заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди по вопросу трудовой миграции, он попросил рассмотреть упрощение получения трудовых виз в Южную Корею для казахстанцев.

«С периода отмены виз для казахстанцев в 2014 году численность нелегальных трудовых мигрантов из нашей страны в Южную Корею выросла с 359 человек до 12 тыс. человек в 2019 году. Некоторые наши соотечественники гибнут в этой стране от болезней и травм, так как не имеют права на бесплатную медпомощь. Несмотря на пандемию, наши граждане не стремятся возвращаться», — сказал депутат.

Он отметил, что основной поток нелегальных граждан Казахстана, прибывающих в Южную Корею, составляют жители южных регионов нашей страны.