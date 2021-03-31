Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Изменения по программе «Болашақ» ожидаются в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить:1) сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» и проведения данного конкурса в 2021 году: прием документов – с 4 мая по 28 октября 2021 года; проведение конкурса – с 1 июня по 30 ноября 2021 года», — говорится в проекте приказа министерства образования и науки.

Из инструкции по формированию списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» планируют исключить формулировку: «Учебное заведение, находящееся на территории государства-участника Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеет результат оценивания (GlobalScore) не менее 65 баллов рейтинга лучших мировых университетов по версии издания ЮС Ньюс энд Ворлд Репорт (The U.S. News& WorldReportBestGlobalUniversit yRanking), согласно последней публикации рейтинга. Настоящий критерий не подлежит рассмотрению, в случае, если количество учебных заведений по одной из стран в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта превысило 30 учебных заведений».

И если сейчас, согласно инструкции, учебное заведение должно входить в число первых 100 позиций двух и более международных академических рейтингов: мировой рейтинг лучших университетов мира КвакареллиСаймондс (QS WorldUniversityRankings), академический рейтинг университетов мира ( AcademicRankingofWorldUniversi ties), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс ( TimesHigherEducationWorldUnive rsityRankings), рейтинг лучших мировых университетов по версии издания ЮС Ньюс эндВорлд Репорт ( The U.S. ews& WorldReportBestGlobalUniversit yRanking) согласно последним публикациям рейтингов, то поправки могут расширить их число до 250.

«Учебное заведение входит в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более из них: мировой рейтинг лучших университетов мира КвакареллиСаймондс (QS WorldUniversityRankings), академический рейтинг университетов мира ( AcademicRankingofWorldUniversi ties), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс ( TimesHigherEducationWorldUnive rsityRankings) согласно последним публикациям рейтингов на момент составления списка», — гласит формулировка предложенной редакции.

По словам инициаторов поправок, в действующие нормы, «опыт проведения конкурса на получение стипендии «Болашак» 2020 года показал, что формирование списка по действующим критериям приводит к чрезмерному сужению количества высших учебных заведений, рекомендуемых для обучения».

«Введение данного критерия позволит расширить список, в то же время сохранит высокое качество вузов, входящих в него, и обеспечив более широкий доступ населения к академическому обучению по стипендии «Болашак»в ведущих зарубежных организациях высшего образования», — считают разработчики.