Изменения по программе «Болашақ» ожидаются в Казахстане

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Изменения по программе «Болашақ» ожидаются в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить:1) сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» и проведения данного конкурса в 2021 году: прием документов – с 4 мая по 28 октября 2021 года; проведение конкурса – с 1 июня по 30 ноября 2021 года», — говорится в проекте приказа министерства образования и науки.

Из инструкции по формированию списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» планируют исключить формулировку: «Учебное заведение, находящееся на территории государства-участника Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеет результат оценивания (GlobalScore) не менее 65 баллов рейтинга лучших мировых университетов по версии издания ЮС Ньюс энд Ворлд Репорт (The U.S. News&WorldReportBestGlobalUniversityRanking), согласно последней публикации рейтинга. Настоящий критерий не подлежит рассмотрению, в случае, если количество учебных заведений по одной из стран в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта превысило 30 учебных заведений».

И если сейчас, согласно инструкции, учебное заведение должно входить в число первых 100 позиций двух и более международных академических рейтингов: мировой рейтинг лучших университетов мира КвакареллиСаймондс (QS WorldUniversityRankings), академический рейтинг университетов мира (AcademicRankingofWorldUniversities), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс (TimesHigherEducationWorldUniversityRankings), рейтинг лучших мировых университетов по версии издания ЮС Ньюс эндВорлд Репорт ( The U.S. ews&WorldReportBestGlobalUniversityRanking) согласно последним публикациям рейтингов, то поправки могут расширить их число до 250.

«Учебное заведение входит в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более из них: мировой рейтинг лучших университетов мира КвакареллиСаймондс (QS WorldUniversityRankings), академический рейтинг университетов мира (AcademicRankingofWorldUniversities), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс (TimesHigherEducationWorldUniversityRankings) согласно последним публикациям рейтингов на момент составления списка», — гласит формулировка предложенной редакции.

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По словам инициаторов поправок, в действующие нормы, «опыт проведения конкурса на получение стипендии «Болашак» 2020 года показал, что формирование списка по действующим критериям приводит к чрезмерному сужению количества высших учебных заведений, рекомендуемых для обучения».

«Введение данного критерия позволит расширить список, в то же время сохранит высокое качество вузов, входящих в него, и обеспечив более широкий доступ населения к академическому обучению по стипендии «Болашак»в ведущих зарубежных организациях высшего образования», — считают разработчики.

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