Погода без осадков ожидается в первые дни апреля на большей части Казахстана

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Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в первые дни апреля на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Антициклона из районов Москвы постепенно будет смещаться на восток, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 1-3 апреля.

С середины периода, согласно прогнозу, на западные регионы начнет оказывать влияние циклон с севера и юга, который затем объединится и принесет дожди и усиление ветра.

«Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода с осадками. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей», — предупредили синоптики.

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