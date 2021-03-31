Корректировать ценовую политику фонда «Самрук-Казына» предлагают в мажилисе

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ — Корректировать ценовую политику фонда «Самрук-Казына» предлагает депутат мажилиса Азат Перуашев.

«В конце 2020 года произошел резкий и значительный скачок цен на металл, сортовой прокат и заготовки. Причем, скачок цен наблюдается как на рынке ЕАЭС, так и в мировом масштабе. К примеру, согласно данным Лондонской биржи металлов, рост цен на сталь с октября 2020 года по март текущего года составил 56%. К депутатам демпартии «Ак жол» обращаются предприятия из Союза машиностроителей, Ассоциации строительных компаний, Ассоциации оборонных предприятий и других секторов производства, где цены металлопроката составляют значительную долю себестоимости продукции. Рост цен на металлопрокат на 50% вызвал рост себестоимости в этих отраслях на 20-25% и более. Однако на рынке квазигосзакупок отсутствуют механизмы обязательной корректировки цен ранее заключенных контрактов при колебаниях конъюнктуры», — сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

При этом он подчеркнул, что, машиностроение и металлобработка Казахстана в основном сконцентрированы на поставках продукции на внутренний корпоративный рынок и квазигосзакупки.

«Поэтому обращения предприятий о пересмотре закупочных цен на продукцию отечественного машиностроения дочерними и зависимыми организациями фонда «Самрук-Казына» с января месяца не находят понимания. Между тем, отмеченные колебания в 50-56% перекрывают все возможные предпринимательские риски и запас прочности предприятий, и в случае отсутствия поддержки со стороны государства и потребителей машиностроительной продукции, последствия для отраслей могут быть крайне негативными, вплоть до остановки производств», — отметил депутат.

В этой связи Перуашев попросил правительство найти возможность корректировать ценовую политику квазигосударственных предприятий.

«Учитывая всю серьезность положения, фракция «Ак жол» просит правительство изыскать необходимые шаги по выходу из создавшейся ситуации, в том числе через корректировку ценовой политики Фонда «Самрук-Казына» и других квазигоспредприятий, а также иные прямые и косвенные меры поддержки отечественного бизнеса. Поскольку если сегодня не поддержать своих, то через год придется закупать то же оборудование уже у иностранных производителей и совсем по другим ценам», — сказал он.