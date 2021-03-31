На 3,3% вырастет в 2021 году агрегированный ВВП ЕАЭС – ЕАБР

Алматы. 31 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 3,3% вырастет в 2021 году агрегированный ВВП стран-участниц ЕАБР, заявил заместитель председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Руслан Даленов.

«В 2021 году ожидается сильный восстановительный рост экономик стран-участниц ЕАБР. Рост агрегированного ВВП ожидается на 3,3%. Экономики стран ЕАБР будут расти даже при реализации рискового сценария», — сказал в среду Даленов на онлайн-представлении макроэкономического обзора стран-участниц ЕАБР.

По его словам, экономики стран участниц ЕАБР адаптировались к функционированию в условиях пандемии.

Также, восстанавливается экономическая активность, промышленность — в лидерах, большой потенциал у сферы услуг. Ключевой фактор повышения темпов роста в среднесрочной перспективе — инвестиции.

Накопленный инвестпортфель ЕАБР составляет порядка $10 млрд. В том числе, в Казахстане – $3,8 млрд, России — $3,8 млрд, Беларуси — $2 млрд. ЕАБР продолжит финансировать интеграционные проекты, отметил Даленов.