Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 1 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 апреля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 1 апреля временами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«1 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 1 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«1-2 апреля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«1 апреля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 1 апреля временами ожидается туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.