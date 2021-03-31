Пенсионные накопления казахстанцев за два месяца сократились на Т294 млрд

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. На Т294 млрд или 2,27% сократились пенсионные накопления казахстанцев за январь-февраль, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 марта 2021 года составили Т12,6 трлн, уменьшившись за январь-февраль 2021 года на Т294 млрд или 2,27%», — говорится в информации Нацбанка, распространенной в среду.

Согласно информации, за январь-февраль «чистый» доход от инвестирования пенсионных активов вырос на Т218 млрд, до Т5,8 трлн.

Сумма пенсионных выплат за январь-февраль составила Т704 млрд, указывается в информации.

Число индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным взносам составило 11 млн.

Основную долю совокупного инвестпортфеля ЕНПФ на 1 марта занимали государственные ценные бумаги Казахстана и негосударственные ценные бумаги эмитентов Казахстана: 44% и 26% от общего объема пенсионных активов, соответственно.