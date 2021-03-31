Алматы. 31 марта. КазТАГ – О развитии трансграничного экотуризма и экопросвещения договорились Казахстан и Россия, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«В Оренбурге в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева и министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова была подписана Программа казахстанско-российского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий на 2021-2024 годы», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что подписание документа стало реализацией соглашения между правительством Казахстана и правительством России о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

«Программа включает в себя такие важные мероприятия как развитие партнерских отношений и международного сотрудничества, обмена опытом между особо охраняемыми природными территориями для укрепления их потенциала. Так, планируется, что государственные природные заповедники «Маркакольский» (Казахстан) и «Катунский» (Россия) станут сотрудничать в формате заповедников-побратимов», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, на базе трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» стороны организуют ежегодную полевую школу по теории и практике заповедного дела. Также национальный парк «Алтын-Эмель» подпишет соглашения с рядом российских заповедников.

«Среди других направлений Программы – экологический мониторинг, предполагающий проведение совместных учетов численности мигрирующих видов животных в границах трансграничного резервата «Алтай», разработку и реализацию программы совместных исследований и мониторинга популяций мигрирующих птиц в северной части акватории Каспийского моря. Вместе с тем, двустороннее сотрудничество в масштабах Программы также направлено на развитие трансграничного экологического туризма и экологическое просвещение», — резюмируется в сообщении.