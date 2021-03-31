Караганда. 31 марта. КазТАГ – Фигуранты дела о массовых беспорядках в Сатпаеве согласились на сделку о признании вины, передает КазТАГ.

«Подсудимые по делу о массовых беспорядках летом 2020 года в Сатпаеве заявили о готовности заключить процессуальное соглашение о признании вины. Это дает шанс подсудимым на смягчение приговора, либо в некоторых случаях освобождения от ответственности. Всего на скамье подсудимых находятся 55 человек», — сообщили в ювенальном суде Карагандинской области в среду.

Напомним, 24 июля 2020 года жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем выяснилось, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

27 июля сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки арестован на два месяца. В октябре предполагаемый педофил был найден повешенным в СИЗО в Караганде. По результатам служебного расследования КУИС, за ненадлежащее осуществление контроля был привлечен к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников, в том числе руководящий состав учреждения и ДУИС.

12 февраля 2021 года стало известно, что дело о массовых беспорядках из-за педофила в Сатпаеве поступило в суд, в тот же день выяснилось, что непосредственно по делу о похищении и изнасиловании пятилетней девочки под суд попали два человека.