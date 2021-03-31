Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в Казахстане во вторник, на юго-востоке – сильные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на юго-востоке сильные (дождь, снег). Лишь западные и северные части республики будут находиться в поле повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, днем на юго-востоке гроза», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем около -1-3, ночью -15-17.

В Алматы облачно, осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью около 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6 (-2), ночью -4-9 (-13).

В Актюбинской области днем без осадков, ночью на юге дождь, туман. Днем 0+5, ночью -7-12.

В Атырауской области без осадков. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Жамбылской области дождь с грозой, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем +7+12 (+4), ночью -1+3 (-5).

В Северо-Казахстанской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -9-14.

В Туркестанской области дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13 (+5), ночью 0+5 (-3).

В Кызылординской области дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем +1+6, ночью -5-10.

В Костанайской области без осадков, туман. Днем -3+2, ночью -8-13.

В Карагандинской области дождь, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2 (на юге +6), ночью -8-13 (на юге -4).

В Алматинской области днем кратковременный дождь, ночью сильный, туман. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Мангистауской области без осадков. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Павлодарской области без осадков. Днем 0-5, ночью -10-15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казастанской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока», — предупредили синоптики.