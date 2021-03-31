Война Миров. НАТО обещает воевать с Китаем

Североатлантический альянс двигается в Азиатско-Тихоокеанский регион

Проведение очередного саммита НАТО в Брюсселе задерживается не только из-за коронавируса. Североатлантическому альянсу предстоит гигантское расширение зоны ответственности, потому что Вашингтон нашел своим союзникам нового врага в лице Китая. В связи с тем, что для большинства европейцев сдвиг военных усилий в Азиатско-Тихоокеанский регион дело новое и сложное – в том числе ментально – они попросили время для согласования позиций и процедурного оформления.

Любому серьезному военному блоку нужен нормальный враг. До распада Организации Варшавского договора (ОВД) и СССР у НАТО такой противник был. Потом победа в Холодной войне, пир победителей, четвертое – восьмое расширения и опасная дезорганизация. Турция из-за углеводородного шельфа в восточном Средиземноморье стала ссориться с Грецией, Италией и Францией, а они вроде как закадычные союзники по НАТО. Еще эта история с зенитными комплексами С-400, которые Анкара купила у Москвы.

Чтобы прекратить разброд, шатания и моральное разложение в лагере НАТО, администрация президента Байдена предлагает союзникам дружить против Поднебесной. Россия со своим 145-миллионным населением и разваленной усилиями Дмитрия Рогозина космонавтикой Североатлантическому альянсу, где население под 950 млн, в серьезные враги не годится. Плюс у Владимира Путина очень неудобная для натовцев линия поведения – он вечно уклоняется от лобового столкновения, не делает злобных заявлений и может до бесконечности тянуть резину, тогда как функционал большинства западных политиков ограничен электоральными рамками.

Китай – совсем другое дело. На переговорах в Анкоридже Ван И – если перевести с дипломатического языка на нормальный – спросил у госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана кто они собственно говоря такие, чтобы указывать Пекину как ему поступать? Стиль «Мойдодыра» от Корнея Чуковского («Уходи-ка ты домой, да лицо свое умой») американцам не понравился, зато геополитический противник сразу проявился рельефно и недвусмысленно.

С момента полноценного закрепления Джо Байдена в Овальном кабинете, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит информационную линию на то, что Россия – она, конечно, опасна, но нужно думать о Поднебесной. Новый курс нравится не всем членам альянса. Немецкие генералы указывают на то, что Китай далеко от Германии и других европейских членов военного блока чисто географически, а потому его очень трудно бояться находясь в Берлине.

Другим поводом задуматься для европейских милитаристов стала последняя реакция Пекина на дежурную критику в свой адрес. Не успел Евросоюз перечислить виновных за нарушение прав человека в мире, куда включил и КНР, как резко получил ответку. США и Канада без порции китайских контрсанкций тоже не остались. Жесткий стиль поведения Поднебесной показывает, что у той части планеты, которую не включают в понятие Запад, появился полноценный лидер, способный принять вызов от любой коалиции во главе с Вашингтоном.

Если для Кремля точкой отрезвления стала история с Северным потоком – 2, которая четко показала, что хозяин Европы – это Белый дом, то у Китая была своя история. Проект Си Цзиньпина «Один пояс и один путь» фактически являлся битвой за Европу. Последние события показывают, что европейский геоэкономический поход Поднебесной задуманных целей не достиг. Объединенная Европа и тем более Великобритания остаются в сфере влияния США и здесь Китаю кардинально ловить нечего.

НАТО структурно не готово к перегруппировке в АТР. Региональное командование Северной Европы находится в городе Бронсюм (Нидерланды), Южной Европы в Неаполе (Италия). В 2018 году добавился Западный штаб в Норфолке (США). Верховное главнокомандование объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе располагается в городе Монс (Бельгия). Пожалуй, географически ближе всего к Китаю штаб командования сухопутными войсками, функционирующий в городе Измир (Турция).

Чтобы начать что-то представлять из себя в Южно-китайском море НАТО предстоит работа с нулевого цикла и до полной реализации. Морская компонента альянса сегодня разнесена на пять штабов: Восточная Атлантика, Западная Атлантика, Южная Атлантика, Ударный флот и Союзное командование подводными кораблями, а потому только гипотетически может проецировать свою мощь на Тихий океан. Как бы то ни было, но г-н Блинкин уже заявил: «Вашингтон будет выстраивать отношения с Пекином с позиции силы».

Среди экспертов существует заочный спор: правильно ли делает коллективный Запад, когда в упор и публично определяет другие государства своими врагами? Ведь у объектов западной экспансии есть возможность приготовиться к отпору. Предупрежден – значит вооружен. При очевидных минусах подобной стратегии плюсы у нее тоже сильные. Элиты в государствах-союзниках четко понимают против кого надо дружить, обществу Голливуд красочно слепит образ врага, которого боевые гомосеки и прочие извращенцы на стороне «Добра» будут легко и изящно громить на полях сражений. Главное, что появляется большая задача, которая перекрывает мелочные споры за то, кто имеет право добывать углеводороды на северном шельфе острова Кипр, а кто нет. Плюс рост военных расходов и заказов, а значит и список «наварившихся» получится расширить.

Ну а что в лагере врагов «прогрессивного человечества»? Давление коллективного Запада на Москву и Пекин пошло до того комплексное и активное, что Россия и Китай стали сближаться несмотря на цивилизационные, культурные, языковые и политические различия.

В 2001 году был заключен российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В июле этого года он истекает и две стороны намерены его продлить. Выступая перед журналистами на полях мартовский срочной встречи с Сергеем Лавровым, глава китайской дипломатии Ван И заметил, что «договор может быть наполнен эпохальным содержанием». «Россия и Китай являются опорой друг друга», – еще одно заявление руководителя МИД КНР.

Ответные слова Владимира Путина прозвучали в том ключе, что два государства достигли такого уровня взаимодействия «который превышает формат военных союзов». Другими словами, взаимные сигналы идут более чем доброжелательные. Еще в феврале Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ, заявил, что организация открыта для расширения и сотрудничества со всеми заинтересованными странами и структурами.

В России много критиков столь плотного сближения с Китаем. Часто апеллируют к зулусской пословице, что если крокодил съел твоего врага, то это еще не означает, что он твой друг. Однако за все годы после развала Советского Союза Пекин никогда не заявлял о желании сменить политический режим в России, а ее саму расчленить на как можно большее число новых стран, не накладывал на Москву санкции. Коллективный Запад при этом системно формирует из Москвы образ врага и сыпет угрозами в режиме нон-стоп. В какой-то момент в Кремле сопоставили два и два, после чего пошли на сближение с Пекином.

Поднебесная уже привлекла в свой лагерь издерганный американскими санкциями Иран. Пекин и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. Китай вложит в иранскую экономику $400 млрд, а ИРИ обеспечит стабильные поставки нефти. В общем, Вашингтон гонит НАТО в большой поход на Восток, успех которого отнюдь не предрешен.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.