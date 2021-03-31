«Туркестан – центр духовности тюркского мира». «Русский язык прекрасно и гармонично живет в казахстанском обществе»: ответ на очередной вброс российских СМИ». «В полтора раза выросла в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом»

Сетевой Казахстан 31 марта 2021г.

TURANPRESS . KZ . «Туркестан – центр духовности тюркского мира» — В последних числах марта в Туркестане состоится неофициальный саммит Тюркского совета. Ранее лидеры стран участников высоко оценили роль первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в развитии сотрудничества тюркоязычных государств. К сожалению, из-за пандемии коронавируса саммит пройдет в формате видеоконференции. По итогам мероприятия ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира. Нынешний саммит состоится по инициативе Елбасы, лидеры стран-участников уже подтвердили свое участие. В Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, наблюдателем является Венгрия.

QMONITOR . KZ . «Решение пограничных вопросов и независимость» — В своей статье «Независимость превыше всего» Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил особую важность своевременного проведения Казахстаном работ по делимитации и демаркации своих границ. В этой связи он напомнил: «Некоторые политики и общественные деятели призывали не спешить — дескать, по таким вопросам можно и потом договориться. Однако мы немедля приступили к переговорам и закреплению достигнутых договоренностей. Время показало правильность такого подхода».

««Независимость превыше всего»: новая глава в истории» — Говоря образно, своей статьей президент предложил как бы перевернуть очередную страницу бурной, богатой событиями и переменами истории современного Казахстана. Как нам представляется, разум, политический и идеологический реализм, дальновидность взяли вверх. Теперь же задача состоит в том, чтобы закрепить и развить выдвинутые установки. Сделать это будет нелегко. Еще слишком сильны сила инерции, косность и банальный человеческий консерватизм. Но как бы то ни было, задача поставлена, необходимость найти ее решение осознается, поиски уже начаты. Это вселяет надежду и побуждает к действию.

CARAVAN . KZ . ««Русский язык прекрасно и гармонично живет в казахстанском обществе»: ответ на очередной вброс российских СМИ» — На прошлой неделе одно российское СМИ опубликовало статью с весьма кричащим заголовком: «Ненависть к языку ведет к мракобесию». Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны?»… Общественный деятель Эльмар ХУСАИНОВ в беседе с корреспондентом медиа-портала Caravan.kz высказал свое мнение на этот счет — Обрисовывая характер этой статьи, я бы назвал его явно провокационным, направленным на создание негативного имиджа проводимой политики казахстанских властей – создание образа некоего врага. Начиная с недавних высказываний депутатов Госдумы РФ и о квазигосударственных образованиях и «территориальных подарках» настоящая статья является последовательным продолжением сегодняшней политики России по оказанию давления на руководство нашей страны.

TIME . KZ . «На грани неизбежности» — В полтора раза выросла в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом. Глава Минздрава намерен привиться отечественной вакциной. Более половины всех случаев заражения приходится на Алматы. Если в феврале в южной столице вирус поражал 100 человек в сутки, то в марте — уже 500. Одна из причин резкого скачка заболеваемости ковидом – появление сразу трех очень контагиозных штаммов COVID-19 – британского, бразильского и южноафриканского. Об эпидемиологической ситуации и планах дальнейшей вакцинации казахстанцев рассказал министр здравоохранения Алексей ЦОЙ во вторник на пресс-конференции.

«Это не шутка» — С 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций подскочат в среднем на 15 процентов. Это может способствовать повышению цен на все остальные комуслуги. Об этом на брифинге во вторник заявил вице-министр энергетики Кайрат РАХИМОВ.

RATEL . KZ . «Что скрывают ежегодные отчёты фонда «Даму»» — Публикации двух материалов о деятельности фонда «Даму» и редакционный запрос, направленный в эту организацию, вызвали довольно нервную реакцию руководства финансового института. Напомним, что в одном материале рассказывалось о том, как фонд Даму размещает средства, полученные от НУХ «Байтерек», и какие доходы можно было бы получить, приобретя другие финансовые инструменты. Второй материал – пост предпринимателя Санжара БОКАЕВА, опубликованный в Facebook. Автор выразил сомнение в эффективности фонда «Даму» на том основании, что деньги, выделенные на поддержку МСБ, не осваиваются, и привел пример многомесячного изучения заявки. В своем ответе на запрос заместитель председателя правления фонда г-н НУРГАЗИЕВ отмечает, что оба материала были опубликованы без обращения в фонд и проверки фактических данных.

KURSIV . KZ . «Чем живет малая родина олимпийского чемпиона Серика Сапиева» — Рассказываем про город Абай, построенный заключенными. Абай – город в Карагандинской области, названный в честь Абая КУНАНБАЕВА – великого поэта, основателя казахской письменной литературы. С 2002 года город является административным центром Абайского района, в который, помимо него, входят большие поселки Топар, Южный, Карабас и 33 села. Автор проекта «Настоящий Казахстан» от «Курсива» и компании «Шеврон» рассказывает, как живет город Абай.

VLAST . KZ . «В это трудно поверить…» — Из книги, посвященной 75-летию института им. А.Н.Сызганова, перепишу фамилии тех, кто участвовал в первой пересадке почки — СУТЫКО Анатолий Давыдович, ГОНЧАРОВ Анатолий Иванович, КУРКАЕВ Рим Алимович, ИСМАГИЛОВ Ренат Закуанович, КЛЯЧКОВСКАЯ Роза Цальевна, САВЧЕНКО Тамара Петровна. Многих, в том числе и Сутыко, руководившего операцией, уже нет в живых. В той же книге прочитаю, что операция состоялась 17 апреля 1979 года. Анатолий Иванович Гончаров скажет, что она прошла 12 числа. Хотя какое значение это имеет через 42 года? Важна сама история…

SPUTNIKNEWS . KZ . «Защитников сирот объявляют врагами: Аружан Саин о ситуации в детских домах Казахстана» — В Казахстане на сегодняшний день действуют 124 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них воспитывается свыше 4 тысяч детей. Что происходит в детских домах, повлияла ли пандемия коронавируса на статистику усыновлений, и почему детей возвращают обратно… — Если же взять статистику за 10 лет (2010-2020 годы), то количество воспитанников детских домов уменьшилось на 70% – с 14 052 до 4 193 человек, а сеть детдомов сократилась более чем наполовину – с 210 до 101. Сейчас ежегодно закрывается 6-7 детдомов, но я надеюсь, что, благодаря совместным усилиям неправительственных организаций и государства, темпы ускорятся, — рассказала Аружан САИН.

LITER . KZ . «В какой университет поступить? Советы абитуриентам от казахстанских экспертов» — Весной многие абитуриенты готовятся к поступлению в университеты. Liter.kz опросил экспертов и выяснил, как сделать правильный выбор и поступить в лучшее высшее учебное заведение.

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