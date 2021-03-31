Алматы. 31 марта. КазТАГ – Сход лавин ожидается в ближайшие трое суток в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В связи с ожидаемым осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, в период с 31 марта по 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Спасатели не рекомендуют выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин и призывают быть осторожными в горах.