Создать в Туркестане «Специальную экономическую зону» для тюркских стран предложил Токаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате, сообщает Акорда.

«Одна из главных задач для наших стран – увеличение товарооборота. В этой связи хотел бы отметить широкие инвестиционные и торгово-экономические возможности Туркестана, исторически расположенного на перекрестке путей. Учитывая его обширную ресурсную базу, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестанском регионе «Специальную экономическую зону», объединяющую тюркские страны», — сказал президент в среду.

Он отметил, что пандемия вызвала невиданный ранее экономический кризис, который привел к уменьшению взаимного товарооборота. В прошлом году объем торговли между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета составил около $7 млрд. Это на 11,2% ниже показателей, которые были до пандемии.

Токаев считает, что водно-энергетическая сфера также является неотъемлемой частью отношений тюркоязычных стран. Водный вопрос в регионе имеет очень важное значение и может вызвать серьезные проблемы. Эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов – залог стабильности и процветания региона. Президент Казахстана выразил готовность совместно с соседними государствами реализовать проекты по строительству гидросооружений.

Глава государства призвал участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля. Он полагает, что в век быстрого развития технологий данный шаг будет содействовать инновационному развитию и укрепит конкурентоспособность наших стран. Казахстан готов к взаимному обмену опытом внедрения электронного правительства, передовых технологий и цифровых решений, которые широко используются в банковском секторе и финансовой системе.

Также в выступлении отмечена необходимость ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Это первый совместный финансовый институт тюркоязычных государств.

«После того, как все государства-члены проработают данную инициативу, предлагаю разместить его штаб-квартиру в Международном финансовом центре «Астана». МФЦА – площадка, которая соединяет лучший опыт финансовых институтов международного уровня и современные инструменты. Здесь широко используются исламский банкинг и исламские облигации (сукук). Центр открывает большие возможности для привлечения объемных инвестиций в тюркские страны», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сотрудничество в образовательной сфере – основной фактор успеха партнерства в будущем. Президент Казахстана считает важным сформировать общее культурно-просветительское пространство. По его мнению, эту инициативу можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки». Он будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации. Глава государства сообщил о готовности выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи. Эти гранты получат название «стипендия имени Ясауи».

Говоря об актуальности гуманитарного и академического взаимодействия в современном мире, Токаев отметил, что город Туркестан, фундамент которого был заложен в средние века, с точки зрения археологии и науки в целом еще до конца не изучен.

«Очень важно, чтобы ТЮРКСОЙ и Тюркская академия уделяли особое внимание проведению археологических исследований в Туркестанском регионе. Кроме того, будет хорошо, если мы построим в Туркестане общий архитектурный объект, символизирующий дружбу и единство тюркских народов», – заявил президент.

Глава государства считает, что в целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета его трансформация в полноценную организацию – требование времени. Президент предложил внести и утвердить данную инициативу в Туркестанской декларации, которая будет принята по итогам сегодняшнего саммита.

«Для всех очевидно, что значение тюркского мира в современной международной политике возросло. Есть все основания полагать, что сотрудничество в рамках Тюркского совета имеет большие перспективы. Мы должны высказывать свою позицию по региональным и глобальным вопросам. И наш голос должен быть сильным и ясным», — отметил Токаев.

Как уточняется, на саммите выступили первый президент Республики Казахстан – Елбасы, почетный председатель Совета Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев.

По итогам неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств была принята Туркестанская декларация.