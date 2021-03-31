Чёрные тени зелёной энергетики. Окончание

Расскажи нам, Грета, про скончанье света

Как вы успели заметить, я не нагружаю свою заметку цифрами и графиками. Если понадобится, вы без труда отыщете их сами. Причём, на любой вкус. Как в подтверждение тех раскладов, которые я привожу, так и в опровержение. А я пока продолжу рассказ.

Примерно тогда же, во второй половине 1980-х, когда прогрессивными умами овладевала теория глобального потепления, была сформирована важная концепция, на долгие годы определившая характер войны между старой и новой энергетикой. Дело в том, что в странах, обделённых углеводородными ресурсами, созрело понимание: теперь появляется возможность отыграться, выправить природный дефект. Для этого необходимо не только вкладывать деньги в разработки, ускоряющие создание дешёвых эффективных ветровых, солнечных технологий и супер-ёмких аккумуляторов, не только поощрять предпринимателей, которые готовы двигаться в сторону развития зелёной энергетики – но и всячески шельмовать её противников. Создавать препятствия развитию сырьевого бизнеса. Вводить квоты на выброс углекислого газа в атмосферу. Требовать от банков сокращения инвестиций в «грязные» отрасли экономики. Регулярно поднимать против «губителей Земли» волну народного гнева при помощи безумных или продажных экологов.

В свою очередь сторонники традиционной энергетики стали называть «зелёных» конкурентов невеждами или вовсе шарлатанами. Принялись ловить их на вранье, на том, что концы с концами в страшилках насчёт глобального потепления и парникового эффекта категорически не сходятся. Уличать в постоянной корректировке объявленных сроков решающей победы чистой энергетики над нечистой.

К середине нулевых несколько ослаб эффект, заданный в конце 1980-х и первой половине 90-х массированной пропагандой «зелёных» ценностей. Да ещё подпортили дело озоновые дыры. Вокруг ужаса-ужаса-ужаса, который они несут человечеству, в девяностые было много звона, даже паники. А потом дыры затянулись сами собой, попутно обогатив тех американский производителей холодильников, которые не использовали фреон. (Если не помните эту историю – погуглите). В общем, срочно потребовались новые экологические шоу, яркие фронтмены. И на арену вышел улыбчивый мужчина в хорошо пошитом костюме. Мужчину звали и сейчас зовут Альберт Гор. Он был вице-президентом США при Клинтоне. В 2000 году сам участвовал в президентских выборах, но проиграл Бушу-младшему и принялся искать себе чести и славы в экологических битвах. Стал гастролировать по миру с лекциями об угрозе глобального потепления, а потом снял документальный фильм «Неудобная правда» – о том, как мы, люди, убиваем свою планету при помощи грязных технологий и парникового эффекта. Это кино получило сразу два «Оскара»: как лучший неигровой фильм и за лучший саундтрек. Людям нравится, когда их пугают красиво, под музыку. Вскоре Альберту Гору вручили ещё и Нобелевскую премию. За огромный вклад в охрану окружающей среды.

Империя, не мешкая, нанесла ответный удар: совсем скоро вышел разоблачительный фильм «История одного обмана, или Глобальное потепление» британского режиссёра Мартина Даркина, о котором я уже упоминал. Он не оставлял камня на камне от теории глобального потепления и аргументов Альберта Гора. А следом посыпались критические рецензии уже и на фильм британца, тоже весьма аргументированные, обвинявшие мистера Даркина в подстасовках и передержках.

Тот самый Найджел Калдер, бывший главный редактор журнала New Scientist, называет ещё одну причину, по какой страшилке наподобие парникового эффекта, озоновых дыр или Йеллоустонской кальдеры так популярны. «У прессы сегодня есть только одна возможность привлечь внимание к теме экологии: сочинять всё более жуткие заголовки, – утверждает мистер Калдер. – У нас есть целое поколение журналистов-экологов, которые сразу же потеряют работу, если читатели утратят интерес к теме экологии. Вот в чём правда. Репортажи должны становиться всё более пугающими. Потому что всегда есть начальники, которые скажут: мы уже писали об этом лет пять назад. Сейчас ситуация должна быть хуже, и к следующему вторнику уровень моря поднимется ещё на три метра. Поэтому журналисты и вынуждены придумывать всё более и более «кричащие» статьи».

Альберт Гор зажигал со своими лекциями и своим фильмом в середине нулевых. Нобелевскую премию он получил в 2007 году. А двенадцать лет спустя, когда победительный «зелёный» эффект опять подразвеялся, фокус повторили при участии шведской школьницы Греты Тунберг. В конце сентября 2019 года эта скромная девочка неожиданно приплыла в Америку на яхте и выступила с речью на Генеральной ассамблее ООН. Призвала взрослых перестать губить нашу планету. А уже 13 декабря 2019 года Евросоюз представил миру новую, глобальную, вполне назарбаевскую стратегию по защите климата до 2050 года. Ну, опять так совпало. В соответствии с этой стратегией, выброс парниковых газов в странах Евросоюза в ближайшие 30 лет должен быть сведен к нулю. В документе говорится в первую очередь об отказе от использования нефти, природного газа и каменного угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Всё это ставит в сложное положение Россию, Казахстан и другие страны, богатые углеводородным сырьём – и создаёт новые мощные стимулы для развития альтернативной энергетики.

Альберт Гор и Грета Тунберг. (Фото с salmartingano.com)

Интересно, что два эти медийных персонажа, Альберт Гор и Грета, они, как бы это сказать… Контрастные. Гор – красавец-мужчина, рослый брюнет типа Януковича, Немцова или Токаева. Мужиков этого типа любят домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и женщины-зубные техники. А Грета нервный угловатый подросток с явными проблемами. Ни разу не модель и не муви-стар. Неожиданный, «цепляющий» образ, креативный ход. Грета тоже могла получить Нобелевскую премию, однако не дали. Возможно, помешала пандемия.

У империи опять не заржавело с ответным ударом. Среди разоблачителей Греты наиболее интересная фигура, на мой взгляд, Александр Городницкий, 86-летний ветеран российской науки – геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор – и вдобавок (хотя, может, наоборот, это «профессор» вдобавок) один из родоначальников бардовского движения в СССР. Александр Моисеевич разобрал всю эту историю с Гретой не только глубоко и профессионально, но и не без изящества. Он напомнил о несбывшихся предсказаниях Альберта Гора и других экологических фантазёров. (В 2000 году Гор заявлял, что через 10 лет наша планета достигнет «точки невозврата»; еще через два года он сказал, что к 2008 году на Северном полюсе полностью растает лёд, и что в 2010 году в мире появится более 50 миллионов климатических беженцев). Профессор также сообщил, что современная наука не имеет единого мнения относительно причин и характера климатических изменений в атмосфере и на поверхности нашей планеты. Что изменения содержания СО2 в атмосфере являются следствием изменения температуры, а вовсе не его причиной. «Картина изменения земного климата за последние 400 тысяч лет, с добавлением прогноза на следующие 120 тысяч лет, позволяет сделать вывод, что в будущем нас ждет не потепление, а значительное похолодание, к которому надо готовиться уже сейчас, – считает Городницкий. – Кроме того, последняя фаза потепления ХХ века, начавшаяся около 70-х годов, была связана с восходящей фазой шестидесятилетней солнечной активности, тогда как в XXI веке уже началась ее нисходящая фаза, могущая приводить только к дополнительному похолоданию».

Ну и, разумеется, профессор Городницкий посвятил Грете Тунберг песню:

Дорогая Грета,

Что глядит с портрета,

О тебе в газетах

Шум идет и звон.

Твой доклад задорный,

Для науки спорный,

Слушает покорно

Сессия ООН…

Расскажи нам, Грета,

Про скончанье света –

Премию за это

Можно получить и т.д.

В общем, уважаемые читатели, наблюдая за схваткой гладиаторов традиционной и новой энергетики, вы имеете возможность выбрать не только научную и гражданскую, но и эстетическую позицию. Что вам больше нравится: саундтрек к фильму бывшего вице-президента США, Нобелевского лауреата Альберта Гора или песня доктора геолого-минералогических наук Александра Городницкого?

А теперь самое интересное. Во все годы этой потной борьбы и взаимных подножек зелёная энергетика продолжала расти и выросла в десятки раз. Сегодня это уже заметный сегмент энергетики как таковой. В некоторых странах, правда, небольших, ветряки и солнечные батареи дают половину электричества. Да, развитие чистой энергетики нередко стимулируется при помощи грязных технологий, посредством страшилок и умолчаний. Бравурные новости о том, что, например, в Германии с начала нулевых годов стахановскими темпами растёт ветровая генерация, очень редко сопровождались подробностями относительно характера и причин такого роста. А росла генерация потому, что в её развитие правительством вкачивались огромные деньги. Немецкое государство тратило и тратит миллиарды евро на дотации, на субсидирование «зелёного» энергетического бизнеса. Такие умолчания укрепляли авторитет альтернативной энергетики среди той части публики, которая не знает тему достаточно глубоко. А когда знающие тему противники «зелёных» в очередной раз принимались упрекать своих оппонентов в мухлеже, те заявляли: посмотрите, в последние три года дотации значительно снизились, и ваши упрёки практически не имеют под собой почвы.

Есть страны, где «зелёные» ВИЭ это действительно свет в окошке и спасение от погибели. Например, Китай. Там полтора миллиарда населения, бурно растущая промышленность и так же бурно растущая энергетика. До недавнего времени китайские электростанции работали в основном на угле. Это создавало огромные проблемы в густонаселённых районах страны. И по-прежнему создаёт. Но китайцы приняли грандиозную программу по переходу с угля на газовую генерацию, на строительство гидроэлектростанций, на развитие ветровой и солнечной энергетики. Эта программа вполне успешно выполняется. Причём, развивать зелёную энергетику в КНР заставляют и те компании, которые являются лидерами в угледобыче и производстве «грязной» электроэнергии. А может они сами проявляют высокую социальную ответственность. Так или иначе, например, компания CHN Energy, крупнейший в мире производитель угля и крупнейший в мире производитель электричества на тепловых станциях, одновременно строит ветровые и солнечные генераторы и постоянно увеличивает их мощности. Кроме того, в Китае самым активным образом поощряют расширение парка электромобилей. Два года назад там даже ввели порядок, в соответствии с которым минимум 10 процентов продаж автомобилей должно быть представлено транспортными средствами с нулевыми или низкими выбросами СО2 (электромобили и подключаемые гибриды). Затем квоту повысили до 12 процентов.

Как видим, картина с зелёной энергетикой глубоко диалектическая. С одной стороны, вот они примеры откровенного шулерства со стороны «зелёных» активистов, вот недобросовестная конкуренция, вот грязные пиар-технологии. С другой – эти люди не наркотики ведь продвигают. Что характерно, в тех сырьевых государствах, против которых главным образом направлено экологическое жало, научились делить весь этот пафос на восемь или даже на шестнадцать. Возгласы «Эй вы, мастодонты! Весь мир уже научился использовать чистую энергию ветра и солнца, только вы возитесь в копоти. Не надоело?» – мастодонты встречают довольно хладнокровно. Без суеты. В России вот, например, доля ветровой и солнечной генерации составляет меньше половины процента от общего объёма производимой энергии. В абсолютных цифрах, кстати, это не так уж мало. Потихоньку растёт и процент. Но главный упор делается на перевод электростанций с угля на газовую генерацию. Считается (не всеми, правда), что в экологическом смысле она относительно безвредна. Газа в российских недрах немерено. А если кто-то снова поднимает крик, что газ тоже нехорошо – это потому, что у него в стране плохо с запасами углеводородов. Бывает. «Платите деньги, поможем», – говорят руководители великой энергетической державы.

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