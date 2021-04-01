1966 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 30-31 марта

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – 1966 случаев COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 30-31 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 31 марта 2021 года КВИ+: заболеваемость – 246 854 (1873 за минувшие сутки), смертность – 3060 (14 за 30 марта); с 1 августа 2020 года по 31 марта 2021 года КВИ-: заболеваемость – 50 618 (93 за 30 марта), смертность – 692 (четверо за 30 марта)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 25 156 человек (23 481 КВИ+ и 1 675 КВИ-), из них в стационарах находятся 8590 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 566 пациентов.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 83 пациента; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 52 пациента», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 220 313 человек.

Провакцинировано от КВИ, по состоянию на 1 апреля, 137 346 человек.