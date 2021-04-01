Грозит ли Казахстану российская экспансия?

Олег Тиньков мыслями уже в Казахстане. Какие секторы он будет «окучивать» в первую очередь?

Какова вероятность прихода группы Тинькофф в Казахстан? При каких условиях это может произойти? На эти и другие вопросы ответил руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков.

***

– Недавно Тиньков назвал Казахстан «маленьким, но интересным рынком» и самым привлекательным государством из стран СНГ по части инвестиционных вкладов. Чем в первую очередь могло быть обусловлено это мнение?

– Группа Тинькофф достаточно агрессивно работает на рынке банковских услуг для физических лиц. По итогам 2020 года количество клиентов увеличилось более чем на 20% и достигло 12,3 млн. человек. (Необходимое пояснение от Авт.: Условно говоря, один этот банк мог бы обслуживать всех клиентов Казахстана).

При этом 1,25 млн. клиентов зарегистрировано на брокерской платформе Тинькофф Инвестиции. То есть, фактически 12% всех частных инвесторов в России предпочитают платформу Тинькофф – это очень хороший результат. Сама Группа утверждает, что на ее платформе работают более 60% всех активных трейдеров на Московской бирже по состоянию на декабрь 2020 года, а таких было 1,418 млн. человек.

В общем в направлении решений для инвестиций у Группы есть довольно интересные продукты и решения. Это направление Группа продолжает активно развивать и в самой России.

– Другое дело, что сможет предложить Тинькофф в Казахстане?

– Физические лица в РК имеют возможность вкладывать средства в акции и облигации, в том числе и зарубежных компаний. Такие услуги на территории Казахстана уже оказывают ряд компаний, в том числе и российские.

Тем не менее, Группа Тинькофф вполне может предоставить гражданам Казахстана возможность инвестировать в широкий круг зарубежных инструментов, в том числе и в акции.

Некоторые граждане РФ также проявляют интерес к инвестициям в акции казахстанских компаний и государственные облигации Казахстана. Но, как справедливо отметил основатель Группы Олег Тиньков, рынок Казахстана маленький.

Количество торговых счетов физических лиц невелико – около 133 тысяч. Тем не менее, это активные игроки на рынке акций Казахстана, на которых приходится около 52% объема торгов. Но для развития рынка нужна довольно активная компания по развитию финансовой грамотности, разъяснению преимуществ инвестиций.

– Сейчас на инвестиционном рынке Казахстана очень сильно влияние мошеннических структур, которые работают без лицензий, очень агрессивно привлекают все новых и новых клиентов, плохо разбирающихся в том, какие требования выдвигать брокеру. (Необходимое пояснение от Авт.: Прежде всего, при выборе брокера необходимо запросить его лицензию и проверить ее подлинность на сайте регулятора. Ну и не поленитесь в первую очередь погуглить отзывы о компании в интернете – они о многом вам скажут). Вероятно, Группа Тинькофф далека от иллюзий «окучить» казахстанцев в самые короткие сроки?

– Думаю, вы правы. Быстрого взрывного роста клиентской базы вряд ли стоит ожидать. Реальные доходы населения за последние несколько лет (за исключением 2019 года) демонстрировали отрицательную динамику. В прошлом году реальные доходы снизились почти на 5%.

Кроме того, высокие ставки по депозитам, растущие высокими темпами цены на недвижимость делают инвестиции в фондовые инструменты менее привлекательными. Перспективы повышения процентных ставок по банковским депозитам также не добавляют интереса к альтернативным продуктам.

При этом сегмент оказания брокерских услуг для физических лиц в РК, как мне кажется, потенциально привлекателен. Однако его развитие происходит довольно медленными темпами. В самом Казахстане не так много ликвидных ценных бумаг, которые были бы интересны для торговли.

Приход Группы Тинькофф на казахстанский рынок возможен, но серьезные затраты на этом направлении Группа будет вряд ли осуществлять. Поэтому ожидать какого-то масштабного притока средств в РК в случае прихода Группы вряд ли стоит.

– Россия, которая переживает довольно сильный кризис, сейчас рассматривает варианты рынков сбыта – в том числе и казахстанский. Как вы считаете, какими путями Россия будет пытаться войти в казахстанский бизнес и чего из этого следует ожидать?

– Если говорить о Казахстане как в целом о стране, интересной для российских компаний и капитала, то Россия и без того является ведущим торговым партнером РК. По итогам 2020 года объем российского экспорта даже вырос. При этом увеличились поставки продуктов питания, машин и оборудования, продукции перерабатывающих производств, а также газа.

Россия, со своей стороны, выступает активным инвестором на рынке Казахстана, но далеко не на лидирующих позициях. Сейчас она все больше уступает место китайским инвесторам. И, надо понимать, значительные средства в экономику Казахстана традиционно вкладывают инвесторы из Европейского союза и США.

P. S. Российскую банковскую экспансию, полагаю, обсудить тоже стоит. Захочет ли и сможет ли самый технологичный банк России покорить Казахстан?

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.