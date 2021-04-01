Приверженцев деструктивного течения подозревают в серии угонов авто в разных регионах РК

Новости 127 0

Туркестан. 1 апреля. КазТАГ – Приверженцев деструктивного течения подозревают в совершении серии угонов автомобилей в разных регионах Казахстана, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«В Шымкенте полицейские изъяли угнанную автомашину Toyota Camry 55, которую подозреваемые успели сбыть за Т4 млн и электронные отмычки, с помощью которых злоумышленники вскрывали двери похищенного автотранспорта», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее в управление полиции Туркестана с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица угнали его автомашину марки Тoyota Camry 55. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 (кража в особо крупном размере) УК РК.

«В результате специальной операции нами задержаны четверо подозреваемых. Все они жители Актюбинской области. Трое из задержанных ранее судимы за разбой и хранение оружия. Также двое из угонщиков являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Подозреваемые взяты под стражу», — сообщил заместитель начальника департамента полиции (ДП) Туркестанской области Курманбек Сахов.

«В ходе предварительного расследования установлено, что члены преступной группы действовали по заранее спланированной схеме. Автомашины стоимостью более Т10 млн угонщики вскрывали с помощью специальных сканирующих устройств. Подозреваемые следили за автовладельцами, а когда они открывали двери, сканировали электронные замки. Получив доступ к дорогому автомобилю, злоумышленники затем угоняли их со стоянок или улиц. На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых лиц в общей сложности к пяти фактам краж автомашин. Из пяти преступлений два совершены в Актобе, два – в Туркестанской и один – в Кызылординской области. В настоящее время досудебное расследование продолжается», — добавил Сахов.

Ресторанная критика Ресторанная критика
2083

Похожие материалы:

  1. На угнанные авто налог на транспорт не начисляется – КГД РК
  2. В каких регионах Казахстана распространяется все три штамма коронавируса рассказал Цой
  3. Свыше Т1 млрд готова потратить полиция Алматинской области на покупку 120 патрульных авто
  4. Комитет ветконтроля намерен потратить более полумиллиарда тенге на 113 легковых авто
  5. Старт футбольной сборной в отборочном цикле к ЧМ-2022, победа баскетбольной «Астаны» после серии поражений, наши теннисисты на крупном турнире в США и неудачная поездка дзюдоистов