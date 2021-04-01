Приверженцев деструктивного течения подозревают в серии угонов авто в разных регионах РК

Туркестан. 1 апреля. КазТАГ – Приверженцев деструктивного течения подозревают в совершении серии угонов автомобилей в разных регионах Казахстана, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«В Шымкенте полицейские изъяли угнанную автомашину Toyota Camry 55, которую подозреваемые успели сбыть за Т4 млн и электронные отмычки, с помощью которых злоумышленники вскрывали двери похищенного автотранспорта», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее в управление полиции Туркестана с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица угнали его автомашину марки Тoyota Camry 55. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 (кража в особо крупном размере) УК РК.

«В результате специальной операции нами задержаны четверо подозреваемых. Все они жители Актюбинской области. Трое из задержанных ранее судимы за разбой и хранение оружия. Также двое из угонщиков являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Подозреваемые взяты под стражу», — сообщил заместитель начальника департамента полиции (ДП) Туркестанской области Курманбек Сахов.

«В ходе предварительного расследования установлено, что члены преступной группы действовали по заранее спланированной схеме. Автомашины стоимостью более Т10 млн угонщики вскрывали с помощью специальных сканирующих устройств. Подозреваемые следили за автовладельцами, а когда они открывали двери, сканировали электронные замки. Получив доступ к дорогому автомобилю, злоумышленники затем угоняли их со стоянок или улиц. На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых лиц в общей сложности к пяти фактам краж автомашин. Из пяти преступлений два совершены в Актобе, два – в Туркестанской и один – в Кызылординской области. В настоящее время досудебное расследование продолжается», — добавил Сахов.