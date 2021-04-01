280 условно осужденных в странах СНГ казахстанцев отбывают наказание в соседних странах

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. 280 условно осужденных в странах СНГ казахстанцев отбывают наказание в странах Содружества, заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В настоящее время 280 условно осужденных в странах СНГ казахстанцев отбывают наказание: 251 человек – в России, 24 – в Узбекистане, трое – в Беларуси и двое – в Кыргызстане», — сказал Тургумбаев на заседании сената в четверг.

По его словам, при принятии закона «О ратификации конвенции государств-участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы», эти осужденные смогут отбывать наказание в Казахстане.

Казахстан, в свою очередь, должен предоставить возможность гражданам стран СНГ, осужденным в стране, отбывать оставшуюся часть наказания по месту гражданства. Сейчас в республике таких граждан 447.

Закон принят сенатом.