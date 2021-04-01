Правительство множит функции госорганов и число операторов — сенат РК

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство множит функции госорганов и число операторов, заявил депутат сената РК Канатбек Сафинов.

«Во многих законах значительно расширяются функции госорганов, растет число организаций, созданных правительством, на которые законами возлагаются разные полномочия, в том числе, публично-правового характера. Это, например, так называемые операторы. К примеру, только по одному закону «О недрах и недропользовании» рассмотрено шесть операторов. Причем, в последнее время была попытка создания еще одного оператора — по госэкспертизе проектных документов», — сказал в среду Сафинов на заседании мажилиса в депутатском запросе.

По его словам, этот законопроект был возвращен в мажилис с возражениями сената.

Согласно национальным документам, государство должно избавляться от несвойственных ему функций, сокращать, а не просто перекладывать с одних госучреждений на другие организации, в том числе, подведомственные. По состоянию на 2015 год правительство насчитывало порядка 4,5 тыс. функций центральных госорганов, сейчас, возможно, этих функций больше, потому что нормотворчество, вопреки принятым документам, идет по пути не сокращения, а увеличения их числа, отметил депутат.

В некоторых случаях правительство не создает новых операторов, а предлагает их просто переименовать в организации, созданные решением правительства, и дать им дополнительные полномочия через закон. В ряде законопроектов такие операторы получили дополнительные функции, которые можно было передать в конкурентную среду.

Прошу правительство предоставить информацию по итогам его работы по реализации норм закона по вопросам передачи госфункций в конкурентную среду: выполнена ли в установленные сроки запланированная правительством передача госфункций по экспертизе, аудиту, есть ли конкретные сроки, этапы передачи госфункций, что делается для недопущения роста числа госфункций в новые законодательство и подзаконные НПА и ограничения и ликвидации ведомственных операторов, заключил Сафинов.