Площадь зараженных «бактериальным ожогом» садов выросла в 50 раз — сенат РК

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Площадь зараженных «бактериальным ожогом» садов выросла в 50 раз, заявил депутат сената РК Султан Дюсембинов.

«Инфекционное заболевание растений — «бактериальный ожог» угрожает казахстанскому садоводству. Впервые оно было зафиксировано на территории страны в начале 2000-х годов, и с тех пор площадь зараженных садов увеличилась в 50 раз», — сообщил Дюсембинов в депутатском запросе на заседании сената в четверг.

По его словам, по закону «О карантине растений» при выявлении очагов бактериальной ожоговой инфекции все деревья и кустарники в радиусе 30 км должны быть сожжены, что приводит к экологическим и финансовым потерям. Так, в 2017-2020 годах в Алматинской области площадь зараженных садов ежегодно росла на 1 тыс. га, в результате уже выкорчеваны с корнями деревья на площади 200 га.

Специалисты прогнозируют потерю более 50% всех плодовых насаждений, а также 100% яблоневых садов Казахстана, если не будет оперативных мер и поэтому сенатор считает важным поручить министерству образования и науки — обеспечить программно-целевое финансирование научных исследований против этой инфекции, а министерству сельского хозяйства — организовать серийное производство разработанных биопрепаратов.