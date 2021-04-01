Дело об убийстве Аяжан Едиловой передали службе спецпрокуроров

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Дело о жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой передано службе специальных прокуроров, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции (КАП) министерства внутренних дел Алексей Милюк.

«В целях неразглашения следственной тайны по конкретным уголовным делам и по конкретным лицам, мы не имеем права сейчас разглашать сведения. Единственное, хочется добавить, что человек взят под стражу, расследование проводится. 26 марта уголовное дело передано службе специальных прокуроров», — сообщил Милюк на брифинге в четверг.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 19 марта в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. Тогда в полиции города на запрос агентства уточнили, что досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

Позже общественный фонд «Не молчи KZ» раскрыл подробности дела об убийстве.

В департаменте полиции рассказали, что преступник расчленил тело, чтобы замести следы. При этом, правоохранители не считают убийцу маньяком.

Родные погибшей обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под свой контроль. Также они заявили, что не верят в версию полиции о том, что девушка отправилась именно на свидание к своему будущему убийце, и требуют показать результаты ДНК.

29 марта выяснилось, что подозреваемый в жестоком убийстве пытался покончить с собой.