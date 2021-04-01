Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 2 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3, 4 апреля в Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью 3, 4 апреля гололед. 2-4 апреля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, 3, 4 апреля порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 3, 4 апреля временами ожидается туман. 4 апреля ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«2 апреля в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ночью 2 апреля ожидается низовая метель. Сутки 2 апреля ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«2 апреля ночью в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 2 апреля ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«2 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Костанае днем 2 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.