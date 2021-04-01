Госпитали минобороны, КНБ и больница скорой помощи Алматы станут КВИ-стационарами

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – В Алматы госпитали министерства обороны, комитета национальной безопасности (КНБ) и больницу скорой медицинской помощи (БСМП) перепрофилируют под стационары для лечения заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали.

«Данное совещание было внутри организации. Такие совещания везде проводятся. Я прослушала данную запись (распространяемое в интернете аудиосообщение о переводе госпиталей минобороны, КНБ и БНСП под ковидные стационары – КазТАГ). Там не была высказана какая-то секретная информация. Это обычный рабочий процесс. Главврач оповестил своих работников, что сейчас у нас действительно в городе тяжелая ситуация», — сказала Мырзагали на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что койки минобороны и КНБ используются в эшелонировании пацентов.

«Когда город готовился, я сказала, что у нас есть эшелонирование стационаров. В этих эшелонах у нас койки минобороны, это тоже указывается, мы это никогда не скрывали. Если нет загруженности коек, если они готовы к оказанию помощи инфицированным больным, мы можем их включать в данный процесс», — пояснила она.