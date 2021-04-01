Бензин дорожает в Казахстане – эксперты не исключают сговора, но рост цен считают логичным

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. В Казахстане дорожает бензин, и рост произошел почти сразу после появления информации МИА КазТАГ о возможном запрете на вывоз топлива – редакция агентства выяснила позицию министерства энергетики касательно цен на горюче-смазочными материалами и узнала мнения экспертов.

«На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются (государственное регулирование цен отменено: с 2015 года на бензин; с 2016 года на дизельное топливо) и определяются рынком на основе спроса и предложений. Основными факторами при ценообразовании являются – стоимость нефти в Республике Казахстан (внутренние цены), процессинг (услуга по переработке нефти), налоги и акцизы, расходы по лабораторным испытаниям и присадкам, обслуживание банковских займов, подача-уборка цистерн, транспортировка товара и другие сопутствующие расходы», — сообщили в пресс-службе минэнерго, отвечая на запрос агентства.

Ведомстве заверили, что при определении стоимости нефти в расчет берется удельный вес каждого вида нефтепродукта, который основывается на его рыночной стоимости и доли выработки из одной тонны нефти.

«Конечная цена для потребителей складывается на основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транспортных расходов до АЗС, хранение на нефтебазах, расходы розничного реализатора, а также акцизы и налоги», — добавили в министерстве.

Также, ведомство перечислило следующие риски:

— Разница уровня оптовых цен приведет к неконтролируемому вывозу бензина в приграничные страны;

— Разница уровня розничных цен приведет к вымыванию ГСМ с АЗС в приграничных областях (в баках и канистрах);

— Увеличение переработки влечет за собой убытки для недропользователей, снижению экспорта нефти и налоговых поступлений.

«По состоянию на 29 марта совокупный запас нефтепродуктов находится на комфортном уровне, в частности по бензину 213,1 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 19 суточной потребности страны, а по дизельному топливу 295,4 тыс. тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка на 26 суток. Объем производства нефтепродуктов позволяет покрыть потребность внутреннего рынка в полном объеме. Отмечаем об отсутствии дефицита на внутреннем рынке», — добавили в минэнерго.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов связал ситуацию с членством Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Мы вошли в таможенный союз, который перерос в ЕАЭС. Логично, что без границ и со свободным передвижением товаров цены будут постепенно уравниваться. Если в России цены на ГСМ выше – тогда наши цены придут к российскому уровню. Если выгодно вывозить – будут вывозить и запреты не смогут быть эффективными», — прокомментировал редакции КазТАГ Рысмамбетов.

По мнению эксперта, с нынешними ценами на нефть выгоднее экспортировать нефть-сырье, а не перерабатывать его в Казахстане, кроме того, добавил он, при экспорте нефти можно еще и «увести» часть прибыли в офшорные зоны, как это делают экспортеры.

Также, Рысмамбетов считает, что между НПЗ и сетями заправок существует 2-3 посредника, которые повышают цену.

«И, несмотря на это, Казахстан, кажется, входит в десятку стран с самым дешевым бензином. Рынок нефти – это международная политика. Рынок ГСМ в Казахстане – это внутренняя политика, со всеми вытекающими отсюда последствиями вроде монополии неформальных согласований. Кроме того, помимо чисто рыночных факторов, не исключаю и картельных соглашений между игроками. Несмотря на то, что автопарк страны достаточно старый, все больше появляется эффективных машин, чей расход ниже, а значит, чтобы зарабатывать на ГСМ, производитель и посредник должен постепенно повышать цены, чтобы не вредить своей прибыли», — считает эксперт.

По его прогнозам, рост цен продолжится.

«Цены на ГСМ будут только расти, дефицит сырья на внутреннем рынке сохранится, а рынок останется в руках двух-трех игроков. В свое время США разрушили монополию Рокфеллера, однако у нас в стране нет административного ресурса, который смог бы повторить такое», — подытожил Рысмамбетов.

Эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев, в разговоре с КазТАГ, не исключил возникновения дефицита на рынке топлива.

«Причина решения о запрете на вывоз ГСМ предельно ясна. Разница в ценах делает выгодным вывоз бензина за пределы страны, а не его поставка на местный рынок. В той же России бензин дороже, чем в Казахстане, и поставлять бензин на российский рынок выгоднее и прибыльнее, чем на местный. Это может привести к хроническому дефициту ГСМ. Поэтому вводится запрет, чтоб заставить производителей поставлять его на внутренний рынок, чтобы полностью закрыть собственные потребности», — пояснил Бейсембаев.

По его словам, для исправления такого перекоса цены должны быть выровнены и должно произойти два события: либо должны упасть цены на внешнем рынке, либо вырасти на внутреннем.

«Первое событие маловероятное, а потому происходит второе — растут цены на внутреннем рынке. Все просто. Прогноз аналогичный. Цены на ГСМ на внутреннем рынке так или иначе будут расти, и расти они будут расти до тех пор пока не выровняются с ценами на внешнем рынке», — поделился эксперт.

По мнению собеседника, нужно перестать пытаться так или иначе регулировать и сдерживать цены, так как в конечном итоге, толку от этого мало и цены все равно вырастут, просто не так быстро, как могли бы.

«Думаю, есть смысл снять все барьеры, в том числе запреты на вывоз, но дать полную возможность установить цены на внутреннем рынке такими, какими их хотят видеть производители и продавцы ГСМ, чтобы выровнять ситуацию», — заключил Бейсембаев.