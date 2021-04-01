Нацбанк будет принимать коллекционные монеты по их отпускной цене

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Нацбанк начинает принимать коллекционные монеты обратно по первоначальной отпускной цене, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Граждане по-прежнему могут сдавать коллекционные монеты из драгметаллов на обратный выкуп в Национальный банк. Однако, теперь их будут принимать по первоначальной отпускной цене, которая включает в себя стоимость изготовления монеты и стоимость металла, определяемой на дату покупки металла», — говорится в сообщении, распространенном Нацбанком в четверг.

Согласно информации, Нацбанк выпускает циркуляционные, инвестиционные и коллекционные монеты тенге. Причем, коллекционные монеты изготавливаются ограниченным тиражом из драгметаллов — золота, серебра и недрагметаллов — мельхиора и нейзильбера. Для регулятора этот проект – некоммерческий, он сохраняет и продвигает культурное и историческое наследие страны, увековечивает важные достижения и знаменательные события, выполняет образовательную миссию.

В Германии, Швейцарии и Ирландии, например, коллекционные монеты на обратный выкуп принимают по номинальной стоимости, а в США, Канаде и Австралии коллекционные монеты к обратному выкупу не принимают, отмечается в информации.