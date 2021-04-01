Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«1 апреля состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. барр/сутки, в июне на 350 тыс. барр/сутки и в июле на 450 тыс. барр/сутки», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн.барр/сутки, в июне 1,469 млн.барр/сутки, и 1,475 млн.барр/сутки в июле.