Ташкент – город дельный

В отличие от Акорды, Куксарой не любит «спецэффектов»

Казахстан занят активным поиском новых геополитических приоритетов взамен «безальтернативному» равнению на Россию. К такому выводу подталкивает неформальный саммит совета глав тюркоязычных государств. Иной практический смысл в этом прошедшем на днях онлайн- мероприятии углядеть сложно…

В коротком выступлении президента Казахстана явственно читается стремление сделать свою страну локомотивом развития тюркского мира. Вообще, феномен пантюркизма как гуманистического течения, основывающегося на идее родствен­ности тюркских народов, возник еще в сере­дине XIX века на территории Российской им­перии. Поскольку большинство тюркских на­родов исповедовали ислам, то в канву тюр­кизма стала вплетаться и идея о солидарности и единстве мусульманских народов. После Октябрьской революции эту идею пытались воплотить многие. Например, зампред ТурЦИК Турар Рыскулов в 1919 году возглавил так называемое Мусульманское бюро компартии Туркестана, а позже предлагал создать Тюркскую (или Туранскую) республику, объединявшую в своих границах все тюркоязычные народы региона. Много лет спустя, в конце 90-х – начале 2000 –ых что-то подобное (Туранскую конфедерацию) предлагал харизматичный Гани Касымов, но тогда к его инициативе никто по понятным причинам не отнесся серьезно.

Разумеется, ни о чем подобном не идет речь и сегодня: каждая страна, образующая Совет тюркоязычных государств – самостоятельная держава, полноценный субъект международной политики. Но стремление (пусть никак не выраженное вербально) создать некую гипотетическую альтернативу «русскому» (или даже шире – евразийскому) миру очевидно.

Вот что сказал по этому поводу Касым-Жомарт Токаев: «Туркестан для всех тюркских народов является землей отцов, благословенным местом и родным очагом. Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и распространили тюрко-исламскую культуру в мире. Когда тюрки направились в Малую Азию, эти ценности помогли сохранить наши корни и стали основой нашего единства. Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном».

То есть, у Казахстана имеется важнейшая (по крайней мере, в понимании нашей власти) духовная скрепа — священный Туркестан, которая должна объединить Ташкент, Бишкек, Душанбе, Ашгабат и даже Анкару с Будапештом под неформальным лидерством Нур-Султана.

Идея весьма амбициозная и, как, по всей видимости, считают в Акорде, способная принести конкретные дивиденды. Правда, в неопределенном будущем. Сейчас, судя по словам президента Токаева, у пантюркизма есть не столько конкретные результаты, сколько абстрактный «потенциал».

А конкретные деньги Нур-Султану нужны уже сегодня – в первую очередь, для того, чтобы бросить их в бездонную бочку вчера еще заштатного и сонного городка Туркестан, ставшего нынче по масштабам его преображения второй Астаной. Цифры уже вложенных в «духовную столицу» средств и особенно тех, что еще будут вложены, поражают воображение, Счет идет на десятки и сотни миллиардов тенге, щедрые подряды от государства получают не чужие власти казахстанские и зарубежные застройщики. По объемам бюджетных вливаний небольшой городок уже опередил Алматы и неумолимо подбирается к Нур-Султану. Вновь, как 20 лет назад при строительстве столицы, в ходу практика так называемых «подарков» от регионов страны. К примеру, 8,5 «ярдов» на городской парк с современными аттракционами и всякими архитектурными излишествами изымут из бюджетов трех областей – Акмолинской, Карагандинской и Алматинской. А тот же «Арселор Миттал», который давно уже «в косяках», не вкладывает ни копейки… Короче, полное дежа вю.

А тут как нельзя кстати единоверцы-тюрки. Ну как, в самом деле, не вложиться сообща в священную землю, откуда есть пошла наша общая вера и культура? Тут, к слову, вполне себе уместно сослаться на пресловутую «корону». Что и сделал Токаев, сказав: «…Пандемия вызвала невиданный ранее экономический кризис, который привел к уменьшению взаимного товарооборота. Так, в прошлом году объем торговли между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета составил около 7 миллиардов долларов. Это на 11,2 % ниже показателей, которые были до пандемии (в 2019 году – 7,8 млрд. долларов). Поэтому одна из главных задач для наших стран – увеличение товарооборота. В этой связи хотел бы отметить широкие инвестиционные и торгово-экономические возможности Туркестана, исторически расположенного на перекрестке путей. Учитывая его обширную ресурсную базу, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестанском регионе «Специальную экономическую зону», объединяющую тюркские страны». Управлять этим «братским оффшором» будут, само собой, из Нур-Султана, а конкретно, из МФЦА – структуры столь же пафосной, сколь и бесполезной.

Вот только вдохновит ли такая перспектива наших партнеров-единоверцев? Практика последнего времени не внушает оптимизма в этом смысле. По словам московского эксперта Андрея Грозина, Ташкент и Бишкек близки к тому, чтобы уговорить Пекин инвестировать в строительство ККУЖД – железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», более короткой, чем казахстанский маршрут через Хоргос. Если эта стройка начнется и успешно завершится, тоторгово-экономический и геополитический расклады изменятся явно не в пользу Нур-Султана.

Известный российский политолог считает, что «узбекская внешняя политика, в отличие от казахстанской, очень прагматичная и менее громкая. Узбеки меньше ориентируются на внешние эффекты и спецэффекты. Ташкент делает политику тише, спокойнее, стараясь ни с кем не напрягать отношений и нравиться всем: и западу, и востоку, и северу, и югу. Причем получая от этого не просто моральное удовольствие, а вполне конкретные и осязаемые экономические выгоды».

И эти выгоды уже выражаются в конкретных проектах. По итогам переговоров киргизского президента Садыра Жапарова с рулевым Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в его ташкентской резиденции Куксарой достигнуто соглашение о создании совместного инвестиционного фонда на 200 млн. долларов, стартовал процесс делимитизации и демаркации границ. Та же Россия вот-вот начнет строить в Узбекистане АЭС – первую в Центральной Азии. Атомную станцию планируют запустить в рекордно короткие сроки – в 2028 году.

А тем временем из Акорды раздаются дежурные призывы «превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века… начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном». Слова высокие, в принципе, правильные, но практически бесполезные. И, по сути, единственную инициативу, которая может найти реальное и сравнительно быстрое воплощение, президент Токаев высказал под самый занавес своего виртуального спича: «…Будет хорошо, если мы построим в Туркестане общий архитектурный объект, символизирующий дружбу и единство тюркских народов».

За три десятка суверенных лет мы стали настоящими мастерами подобной «символики». То итоговый саммит ОБСЕ проведем, на практике ни на йоту не приблизившись к стандартам этой организации. Абсолютно пустая трата времени и денег, зато – прелесть, как символично… То закатим роскошную Всемирную выставку, посвятив ее альтернативной энергетике. А потом, годы спустя, вдруг обнаружим, что самый крупный город страны по старинке отапливается углем и прочей дрянью, и красавица-выставка только лишь «символизировала» наши высокие экологические идеалы…

Теперь вот рвемся во «флагманы» тюркского мира, ничего осязаемого от этого не приобретая. А потерять можем немало – если продолжим подменять реальные дела символическими «спецэффектами».

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