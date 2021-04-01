МЧС Казахстана не способно защитить Каспий от разливов нефти — сенат

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. МЧС Казахстана не способно защитить Каспий от разливов нефти, заявил депутат сената РК Суиндик Алдашев.

«Мировые методы по обеспечению техногенной безопасности на воде отличаются от наземных мероприятий, а силы и средства МЧС РК, в том числе, оперативно-спасательные отряды, не способны выполнять такие задачи», — сообщил Алдашев в депутатском запросе на заседании сената в четверг.

По его словам, на сегодня в Казахстане на Каспии отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное спецтехникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей, чтобы спасать Каспийское море от основной угрозы загрязнения — разливов нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке.

В 2020 году в казахстанском секторе Каспийского моря, по его данным, добыто 15 млн тонн нефти, из них 2,2 млн тонн транспортировано через порт Актау. Кроме того, в морпорты Актау и Курык 1283 раза заходили суда, а до 2025 года ожидается увеличение этого показателя в два раза, что увеличивает риск загрязнения Каспийского моря и актуализирует принятие предупреждающих мер.

Одной из таких мер должно стать создание морской оперативно-спасательной службы, предложил Алдашев.