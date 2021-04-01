Какая погода ожидается в Казахстане в апреле

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ — Консультативный прогноз погоды по Казахстану на апрель 2021 года предоставили в РГП «Казгидромет».

«В течение месяца с выходами циклонов с юга Каспия и с европейской территории России на западе и в северной половине республики будет преобладать неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки, преимущественно дождь, на севере и в горных районах юга, юго-востока и востока Казахстана еще вероятны смешанные осадки: дождь, мокрый снег. Ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду, на западе и юге — с пыльными бурями, местами по республике вероятны грозы, град», — рассказали в «Казгидромете» в четверг.

Как отмечается в прогнозе, средняя за месяц температура воздуха +2+9 ожидается на большей части республики, +10+16 в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-западе Карагандинской области.

Также, синоптики сообщили об ожидаемых повышениях ночных и дневных температур воздуха в первой декаде: на западе ночью до +2+7, днем до +5+15; на севере, северо-западе, в центре и на востоке во второй половине первой декады ночью от -5-15 до -2 +3, днем до +2+10, в центре и на востоке местами до +13; на юге и юго-востоке страны ночью от 0-8 до +2+10, днем от +5+15 до +10+23

«Однако не исключены возвраты холодов и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0,-9, днем до +3+8, в южных регионах и на западе страны ночью до -5+7, днем до +10+17», — сообщили синоптики.