Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения – Токаев

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции (КВИ) предупредил о риске перегрузки системы здравоохранения страны.

«Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов», — сказал Токаев в четверг.

Он отметил, что с февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований.

«Если в ноябре 2020 года доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%! В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью. Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев. Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов», — добавил Токаев.

Ранее сообщалось, что президент пригрозил увольнением новому руководству «СК-Фармация».