Химическая кастрация назначена 25 педофилам в Казахстане

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Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. Принудительная химическая кастрация назначена 25 осужденным педофилам в Казахстане, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

«На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначены принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации», — сообщил Милюк на брифинге в СЦК в четверг.

Напомним, закон о проведении химической кастрации педофилов в Казахстане действует с 1 января 2018 года.

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