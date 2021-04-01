Нур-Султан догнал Алматы по заболеваемости COVID-19 – более 500 за сутки в каждом городе

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Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Нур-Султан догнал Алматы по приросту COVID-19 – более 500 в сутки в каждом городе, передает корреспондент агентства.

По официальным данным, распространенным в четверг, ситуация с суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией (КВИ) в разрезе регионов выглядит следующим образом:

Нур-Султан — 512

Алматы — 515

Шымкент — 51

Акмолинская область — 48

Актюбинская область — 86

Алматинская область — 220

Атырауская область — 75

Восточно-Казахстанская область — 34

Жамбылская область — 26

Западно-Казахстанская область — 98

Карагандинская область — 95

Костанайская область — 37

Кызылординская область — 15

Мангистауская область — 19

Павлодарская область — 17

Северо-Казахстанская область — 17

Туркестанская область – 8.

Как сообщал ранее КазТАГ, за 30-31 марта в Казахстане выявили 1966 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ.

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