Нур-Султан догнал Алматы по заболеваемости COVID-19 – более 500 за сутки в каждом городе

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Нур-Султан догнал Алматы по приросту COVID-19 – более 500 в сутки в каждом городе, передает корреспондент агентства.
По официальным данным, распространенным в четверг, ситуация с суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией (КВИ) в разрезе регионов выглядит следующим образом:
Нур-Султан — 512
Алматы — 515
Шымкент — 51
Акмолинская область — 48
Актюбинская область — 86
Алматинская область — 220
Атырауская область — 75
Восточно-Казахстанская область — 34
Жамбылская область — 26
Западно-Казахстанская область — 98
Карагандинская область — 95
Костанайская область — 37
Кызылординская область — 15
Мангистауская область — 19
Павлодарская область — 17
Северо-Казахстанская область — 17
Туркестанская область – 8.
Как сообщал ранее КазТАГ, за 30-31 марта в Казахстане выявили 1966 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ.