Сенат Казахстана одобрил соглашение о распространении документов по стандартизации в ЕАЭС

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации».

«Единые принципы распространения документов по межгосстандартизации среди стран ЕАЭС реализуются наделением только одной национальной организации исключительным правом распространять стандарты. В Казахстане такое право закреплено за Казахстанским институтом стандартизации и метрологии», — сказал министр торговли и индустрии Бахыт Султанов, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

По его словам, государства ЕАЭС законодательно обеспечивают защиту от несанкционированного распространения межгосстандартов, но в Казахстане не предусмотрены меры при выявлении таких фактов. Поэтому сенат подготовил предложения по введению административных штрафов за несанкционированное распространение стандартов, которые направил в министерство юстиции для учета при формировании централизованного пакета изменений в административный кодекс.

«Координация взаимодействия будет осуществляться централизованно через бюро по стандартам», — добавил Султанов.

Соглашение принимается на неопределенный срок и участники могут выйти из него в любое время.