Сетевые СМИ о месте РК в современном мире

Татьяна ПАНЧЕНКО – «Пачка с патронами: как повлияет на Казахстан обострение отношений США и РФ?» — Совершенно очевидно, что наблюдаемая деградация отношений между США и Россией здоровья и оптимизма нашему пространству не добавит, — считает политолог, депутат мажилиса Айдос САРЫМ. — Казахстан входит, возможно, в одно из наиболее сложных десятилетий своей независимости.

Казахстан в равной степени заинтересован в хороших отношениях и с Россией, и США, уверен эксперт.

— Мы не можем строго выбирать между кем-то, да и сама ситуация такого выбора неприятная и невкусная, — отметил он и предупредил: — И в этом смысле от нас потребуется в три раза больше выдержки, интеллекта, хладнокровия, повышенных степеней осторожности и гиперответственности. От всех субъектов политической жизни страны. Сейчас никому не нужно играть в популизм, разбрасываться словами и жестами. Нужна будет максимальная собранность, внимание к мелочам и деталям, при сохранении, естественно, общего курса и стратегического видения и глубины.

— Противоречия США и России на Казахстан в краткосрочном периоде наиболее серьезно влияют через канал обменного курса, — подчеркнул эксперт в сфере экономики Сергей ДОМНИН. — Обострение риторики, заявления о новых санкциях сразу же отражаются на ожиданиях инвесторов, которые начинают выходить из российских бумаг, в первую очередь из ОФЗ. Это качает курс рубля, а от него идут афтершоки на тенге.

В долгосрочном периоде экономика Казахстана от этого конфликта проигрывает из-за потерь, связанных с низкими темпами или отсутствием экономического роста в России, недостаточно высоким внутренним потреблением, на которое ориентированы в том числе и казахстанские производственные мощности, отметил Домнин.

Отвечая на вопрос о влиянии отношений США и РФ на Казахстан, политолог, глава «Группы оценки рисков» Досым САТПАЕВ напомнил, что война санкций, которая началась после 2014 года, уже нанесла удар по Казахстану.

— Во-первых, Россия стала обвинять Беларусь и Казахстан в реэкспорте продукции, при этом создавая препятствия для товаров, производимых в Казахстане, то есть нашла повод закрыть свой рынок. Во-вторых, введение пакета санкций привело к тому, что Россия стала проводить политику импортозамещения, активное бизнес-лобби постаралось оградить рынок, в том числе от производителей из других стран ЕАЭС. Недавно сообщалось, что за время существования ЕАЭС появилось 400 с лишним нетарифных барьеров. Из них большинство были созданы Россией для защиты своего рынка, — отметил Сатпаев.

Помимо связей в рамках ЕАЭС, также сильное влияние на Казахстан оказывает цена на нефть и экономическая ситуация в крупнейшем торговом партнере Казахстан — Европейском союзе и ситуация в Китае.

Ярослав РАЗУМОВ – «Казахстан оказался на геополитической периферии – и это очень выгодно» — СМИ и эксперты все чаще используют термины «третья мировая война» и «новая холодная война», обсуждая конфигурацию будущих враждебных друг другу союзов. Что эти процессы несут Казахстану? «ЭК» побеседовала об этом с политологом Рустамом БУРНАШЕВЫМ.

— Мне кажется, никакого вовлечения ни Казахстана, ни стран Центральной Азии вообще в этот геополитический конфликт не будет, если только они сами к нему не подключатся, но это сложно представить. Сегодня есть понимание того, что собой представляет наш регион, каковы реальные наши ресурсы и степень влияния. В сегодняшней геополитической ситуации весь наш регион перифериен, и это очень хорошо для нас. Хорошо тем, что это устраивает и Россию, и Соединенные Штаты, и Китай. Хотя с Китаем могут быть нюансы – в связи с тем, что внешняя политика Пекина становится более активной, но это я высказываю лишь как гипотезу. Более вероятно, что будет продолжаться традиционная для стран региона многовекторность. В стратегическом плане то положение, что существовало последние 20 лет, вполне устраивает все три мировые державы.

Турар КАРИМОВ – «Турция все глубже внедряется в Казахстан» — Недавно в Анкаре побывал глава внешнеполитического ведомства Мухтар ТЛЕУБЕРДИ. Там он встретился с турецкими инвесторами, в рамках беседы с ними он пообещал им всестороннюю поддержку в нашей республике.

После в МИДе Казахстана сообщили, что объем турецкого инвестирования в ближайшие 3-5 лет составит около 1 миллиарда долларов. Также стороны договорились довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 3 миллиарда долларов. Не исключено, что будет создан военный союз в виде «армии Турана». Ранее депутатами обоих государств был ратифицирован договор, касающийся военно-технического взаимодействия, подписанный в 2018 году президентами. Сейчас руководство нашей страны обсуждает вопрос о том, чтобы включить наши Вооруженные силы в оборонительный союз в рамках «Тюркского совета». Еще раньше турецкие власти не раз заявляли о планах создать «армию Турана», в которую войдут все тюркоязычные страны. В целом же Анкара уже давно не скрывает, что хочет создать «тюркский мир» и доминировать в Центрально-Азиатском регионе. «Тюркский мир» стал превращаться в плоть и кровь после успеха в Нагорном Карабахе, когда ей открылись ворота через Каспий в центральноазиатские республики.

На первый взгляд кажется, что Турция проводит самостоятельную политику, исходя чисто из своих задач расширения влияния в Центральной Азии. Но на самом деле интересы Вашингтона и Анкары в этом регионе совпадают и направлены они на выдавливание России и Китая. Активно в этом поддерживает Турцию и Великобритания, содействуя через свои спецслужбы и НПО распространению идей пантюркизма. Соответственно, и Тюркский совет приобретает другое, более серьезное значение в качестве инструмента укрепления гегемонии Анкары в Центральной Азии. Елбасы, кстати, предложил пару лет назад превратить Тюркский совет в полноценную организацию тюркских государств. И не исключено, что, после того как Туркестан будет объявлен на предстоящем саммите сакральным центром тюркского мира, эта идея будет по-настоящему реализована, что явно осложнит ситуацию в регионе.

Николай КУЗЬМИН – «О месте Казахстана в американо-китайских отношениях» — Нельзя занимать какое-то место на политической карте мира и быть свободным от геополитики. Можно быть многовекторным или нейтральным, учитывать законные интересы всех внешних игроков, но однажды ты обнаружишь, что тебя включили в чью-то зону влияния, твой торговый партнер попал под санкции, а вместе с ним и ты. Или же в результате международного конфликта, к которому ты не имеешь никакого отношения, вдруг подешевела твоя собственная нефть. От геополитики не спасает даже опора на собственные силы, в чем уже успели убедиться Китай и Вьетнам, а сегодня убеждается КНДР.

Поэтому наш интерес к отношениям Соединенных Штатов и Китая, двух экономических гигантов нашего мира, вполне оправдан. От того, как они будут развиваться, может зависеть многое – от размера внешнеторговых поступлений до курса валюты в ближайшем обменнике и стоимости товаров в наших магазинах. Сигналы, которые эти страны посылают всему миру, и нам в том числе, разнонаправлены, как рыночные тренды.

Рыночной альтернативой Инициативе пояса и пути в Казахстане мог бы стать Центр развития частного бизнеса, созданный с участием Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Индии. Тем более, что эти страны не только союзники США по сдерживанию китайской экспансии, но и партнеры по диалогу с Центральной Азией. Этот центр развития мог бы быть дополнен Фондом поддержки частного бизнеса (с участием тех же стран), который бы финансировал проекты, предложенные центром.

Можно также обратиться к Вашингтону и Брюсселю с просьбой оказать содействие (как экспертное, так и финансовое) в разработке и внедрении в Казахстане системы скрининга иностранных инвестиций на основе тех норм и принципов, которые уже используются в Соединенных Штатах и Евросоюзе. Чтобы выявлять некачественные или угрожающие безопасности инвестиции из Китая. В дальнейшем опыт работы этих институтов можно было бы масштабировать на всю Центральную Азию.

Если мы не направим антикитайскую энергию американцев в мирное русло, нас включат в антикитайский блок и предложат поддержку в проведении демократических реформ.

Камран БОХАРИ – «The Wall Street Journal (США): дыра в китайской стратегии Байдена – это Центральная Азия» — Прошло 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты получили доступ к Центральной Азии, которая долгое время находилась в тени Кремля. Америке пора разработать более обширную стратегию для этого региона, приняв во внимание стремительные геополитические изменения в Евразии, где Пекин стремится заполнить вакуум, возникший по причине ослабления российского влияния.

Но самые большие возможности у США в отношениях с Казахстаном, где Нурсултан НАЗАРБАЕВ в 2019 году добровольно ушел в отставку, пробыв у власти почти 29 лет. Это была составная часть запланированных политических преобразований.

Будучи самой крупной центральноазиатской страной по площади и размерам экономики, Казахстан является естественным лидером в этом регионе. При новом президенте Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ он может стать настоящим стратегическим партнером США. Казахстан уже оказывает сопротивление Москве и Пекину по таким вопросам, как российские попытки сохранить свое региональное влияние и агрессивные китайские инвестиции. По этой причине он многое выиграет от укрепления сотрудничества с США. Сильный Казахстан, добивающийся успехов на пути политических реформ и экономического развития, может стать примером для всего региона. А еще он может стать олицетворением успеха американской кампании по формированию светского государственного управления в странах с мусульманских большинством, включая права женщин и меньшинств, а также охрану окружающей среды.

Казахстан может положительно отнестись к помощи США в реализации демократических реформ. Поэтому Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество с этой страной на всех уровнях, не ограничиваясь сопротивлением Китаю. Казахи демонстрируют лидерские качества в международной дипломатии, проведя несколько раундов сирийских мирных переговоров, а также организовав переговоры по Афганистану и Ирану. Казахстан способен помочь Вашингтону в афганском вопросе после ухода оттуда США. Он может оказать содействие в противостоянии ядерным амбициям Ирана, а также в сдерживании Турции, которая заглядывается на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией.

Для достижения этих целей администрации БАЙДЕНА надо будет уделить пристальное внимание Центральной Азии. Для начала команда Байдена-Харрис должна назначить специального представителя в этот регион. Белый дом может и должен воспользоваться тем, что Казахстан традиционно устраивает форумы многосторонней дипломатии, а Узбекистан открыл свою экономику. Это поможет ему отстаивать свои дипломатические и экономические интересы во всей Евразии. Внешняя политика Америки вступает в исторический этап на фоне усиления Пекина. И Центральная Азия может стать тем ключом, который поможет США восстановить свое мировое лидерство.

Адиль КАУКЕНОВ – «Почему антикитайские митинги – парадоксальное явление и имеют мало общего с Китаем» — 27 марта в Алматы прошёл санкционированный митинг под антикитайскими лозунгами. Собралось, по разным данным, от 150 до 300 человек. Логика организаторов здесь вполне очевидна: под рупор «свой/чужой» можно привлечь максимально больше народу, а там уже, как говорится, лиха беда – начало.

Однако основные лозунги – «Нет китайской экспансии», «Нет китайским инвестициям» и т.п., поэтому необходимо провести фактчекинг этого парадоксального явления, хотя оно имеет мало общего с Китаем, а завязано на внутриполитические процессы в Казахстане и общеэмоциональное восприятие.

Почему парадоксальное? Потому что вопреки устойчивым мифам на практике наблюдается обратная тенденция. Возьмём, к примеру, товарооборот Казахстана и Китая. С 2010 года и даже в допандемийный 2019 год объём сократился на треть. Причём в середине 2010-х годов он падал почти в два раза.

Давайте перейдём к самому горячему – задолженности Казахстана перед Китаем. Она тоже уменьшается. Если в 2013 году эта цифра достигала 16 млрд долларов, то по итогам 2018 года – 12 млрд долларов. Причём меньше всего долги эти гарантированные государством, а больше всего взятые частным сектором, что тоже показательно.

Итак, вопреки объективной заинтересованности Казахстана в инвестициях и необходимости увеличения своих продаж на китайском рынке, под воздействием общественного мнения, идущего на поводу откровенного хайпа, происходит ровно противоположное. Торговля и инвестиционное сотрудничество с крупнейшим экономическим соседом уменьшается, что и понятно: ведь при таком уровне мифотворчества, синофобии и общественного неприятия казахстанский рынок становится слишком рискованным и неудобным для сотрудничества.

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